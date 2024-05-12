Подрез сыграла в финале турнира ITF в Словении

Украинская теннисистка Вероника Подрез (№482 WTA) стала финалисткой на грунтовом турнире ITF W15 в Новой-Горице (Словения).

В матче за титул украинка, посеянная под вторым номером, проиграла лидеру посева Габриэле Се из Бразилии (№436 WTA).

Нова-Горица. Финал

Вероника Подрез (Украина) – Габриэла Се (Бразилия) – 6:7(4), 5:7

Отметим, что Вероника уже имеет победы на трех таких турнирах. В текущем сезоне она выиграла 15-тысячник в Люксембурге.