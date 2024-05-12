Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Подрез сыграла в финале турнира ITF в Словении
ITF
12 мая 2024, 17:27 |
218
2

Подрез сыграла в финале турнира ITF в Словении

Вероника проиграла первой сеяной

12 мая 2024, 17:27 |
218
2
Подрез сыграла в финале турнира ITF в Словении
ITF. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (№482 WTA) стала финалисткой на грунтовом турнире ITF W15 в Новой-Горице (Словения).

В матче за титул украинка, посеянная под вторым номером, проиграла лидеру посева Габриэле Се из Бразилии (№436 WTA).

Нова-Горица. Финал
Вероника Подрез (Украина) – Габриэла Се (Бразилия) – 6:7(4), 5:7

Отметим, что Вероника уже имеет победы на трех таких турнирах. В текущем сезоне она выиграла 15-тысячник в Люксембурге.

По теме:
Снигур, Криворучко и Подрез получат денежные гранты от ITF
Подрез выиграла первый титул ITF в новом сезоне
24 интриги нового теннисного сезона
Вероника Подрез
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Бокс | 12 мая 2024, 08:15 164
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF
Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и стал чемпионом мира IBF

В австралийском Перте состоялось шоу с участием украинского боксера

Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Футбол | 12 мая 2024, 07:11 0
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки

«Кривбасс» гарантировал себе евросезон

ВИДЕО. После инцидента в Риме Джокович вышел раздавать автографы в шлеме
Теннис | 11.05.2024, 23:22
ВИДЕО. После инцидента в Риме Джокович вышел раздавать автографы в шлеме
ВИДЕО. После инцидента в Риме Джокович вышел раздавать автографы в шлеме
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
Футбол | 11.05.2024, 19:46
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
Имитация борьбы. Днепр-1 безвольно уступил Александрии
Футбол | 12.05.2024, 15:04
Имитация борьбы. Днепр-1 безвольно уступил Александрии
Имитация борьбы. Днепр-1 безвольно уступил Александрии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
І Орлов продув. Й еліта. Не наша неділя. Що там Еліна, в курсі? )
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
11.05.2024, 08:01
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 24
Футбол
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
10.05.2024, 23:31 1
Футбол
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
11.05.2024, 11:01 1
Футбол
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем