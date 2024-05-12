ITF12 мая 2024, 17:27 |
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Подрез сыграла в финале турнира ITF в Словении
Вероника проиграла первой сеяной
12 мая 2024, 17:27 |
218
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (№482 WTA) стала финалисткой на грунтовом турнире ITF W15 в Новой-Горице (Словения).
В матче за титул украинка, посеянная под вторым номером, проиграла лидеру посева Габриэле Се из Бразилии (№436 WTA).
Нова-Горица. Финал
Вероника Подрез (Украина) – Габриэла Се (Бразилия) – 6:7(4), 5:7
Отметим, что Вероника уже имеет победы на трех таких турнирах. В текущем сезоне она выиграла 15-тысячник в Люксембурге.
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Комментарии 2
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І Орлов продув. Й еліта. Не наша неділя. Що там Еліна, в курсі? )
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