Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Подрез выиграла первый титул ITF в новом сезоне
ITF
14 января 2024, 17:49 |
280
0

Подрез выиграла первый титул ITF в новом сезоне

Вероника стала победительницей на соревнованиях в Люксембурге

14 января 2024, 17:49 |
280
0
Подрез выиграла первый титул ITF в новом сезоне
ITF. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез стала победительницей на хардовом турнире ITF W15 в Эш-сюр-Альзетт (Люксембург).

В финальном матче 17-летняя украинка, которая получила пятый номер посева, переиграла третью сеяную Каролину Куль из Германии.

Эш-сюр-Альзетт. Финал
Вероника Подрез (Украина, 5) – Каролина Куль (Германия, 3) – 6:4, 6:3

Отметим, что это уже третий титул ITF для Вероники. В прошлом сезоне она победила на соревнованиях ITF W15 в Ванферсе-Боле и ITF W25 в Шербур-ан-Котантен.

По теме:
24 интриги нового теннисного сезона
Сделала 3 брейка против 50-й ракетки. Подрез завершила выступления в Лиможе
Вероника Подрез – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вероника Подрез
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Футбол | 14 января 2024, 07:50 0
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити

Жузеп прокомментировал победу подопечных в поединке с «сороками»

ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
Футбол | 14 января 2024, 07:31 12
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница

В Англии набирает обороты скандал вокруг Кайла Уокера

Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Теннис | 14.01.2024, 04:49
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Цуренко отыграла сет и успешно прошла первый раунд Aus Open 2024
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Футбол | 14.01.2024, 17:03
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Юлия Стародубцева – Онс Жабер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 14.01.2024, 16:40
Юлия Стародубцева – Онс Жабер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Юлия Стародубцева – Онс Жабер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
12.01.2024, 16:55 11
Футбол
«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
«Это пустая трата денег». Легенда Ман Сити выступил против помощи Украине
13.01.2024, 12:53 45
Футбол
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 10
Футбол
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
12.01.2024, 22:13 1
Футбол
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
18-летней жене Мане не нужны слава и деньги. Она вернулась в школу
13.01.2024, 14:16 4
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: Впервые слышу имя соперницы. Посмотрели ее игры на YouTube
Элина СВИТОЛИНА: Впервые слышу имя соперницы. Посмотрели ее игры на YouTube
13.01.2024, 20:50 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем