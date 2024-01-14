ITF14 января 2024, 17:49 |
280
0
Подрез выиграла первый титул ITF в новом сезоне
Вероника стала победительницей на соревнованиях в Люксембурге
14 января 2024, 17:49 |
280
0
Украинская теннисистка Вероника Подрез стала победительницей на хардовом турнире ITF W15 в Эш-сюр-Альзетт (Люксембург).
В финальном матче 17-летняя украинка, которая получила пятый номер посева, переиграла третью сеяную Каролину Куль из Германии.
Эш-сюр-Альзетт. Финал
Вероника Подрез (Украина, 5) – Каролина Куль (Германия, 3) – 6:4, 6:3
Отметим, что это уже третий титул ITF для Вероники. В прошлом сезоне она победила на соревнованиях ITF W15 в Ванферсе-Боле и ITF W25 в Шербур-ан-Котантен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2024, 07:50 0
Жузеп прокомментировал победу подопечных в поединке с «сороками»
Футбол | 14 января 2024, 07:31 12
В Англии набирает обороты скандал вокруг Кайла Уокера
Теннис | 14.01.2024, 04:49
Футбол | 14.01.2024, 17:03
Теннис | 14.01.2024, 16:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.01.2024, 16:55 11
13.01.2024, 12:53 45
13.01.2024, 09:09 10
12.01.2024, 22:13 1
13.01.2024, 14:16 4
13.01.2024, 20:50 4