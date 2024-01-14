Подрез выиграла первый титул ITF в новом сезоне

Украинская теннисистка Вероника Подрез стала победительницей на хардовом турнире ITF W15 в Эш-сюр-Альзетт (Люксембург).

В финальном матче 17-летняя украинка, которая получила пятый номер посева, переиграла третью сеяную Каролину Куль из Германии.

Эш-сюр-Альзетт. Финал

Вероника Подрез (Украина, 5) – Каролина Куль (Германия, 3) – 6:4, 6:3

Отметим, что это уже третий титул ITF для Вероники. В прошлом сезоне она победила на соревнованиях ITF W15 в Ванферсе-Боле и ITF W25 в Шербур-ан-Котантен.