ВИДЕО. Зверев попал мячом в голову напарника во время парного матча в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев случайно попал мячом в голову своего напарника бразильца Марсело Мело во время матча второго круга парного разряда на турнире WTA 1000 в Риме. Это произошло при счете 6:2, 3:0 15:30.

В итоге Зверев и Мело уступили Александру Бублику и Бену Шелтону 6:2, 3:6, 7-10.

Отметим, что ранее Новаку Джоковичу после матча против Корентена Муте на голову случайно упала бутылка из рюкзака болельщика.