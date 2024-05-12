ATP12 мая 2024, 15:09 | Обновлено 12 мая 2024, 15:12
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ВИДЕО. Зверев попал мячом в голову напарника во время парного матча в Риме
В столице Италии в голову прилетело не только Джоковичу
12 мая 2024, 15:09 | Обновлено 12 мая 2024, 15:12
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Немецкий теннисист Александр Зверев случайно попал мячом в голову своего напарника бразильца Марсело Мело во время матча второго круга парного разряда на турнире WTA 1000 в Риме. Это произошло при счете 6:2, 3:0 15:30.
В итоге Зверев и Мело уступили Александру Бублику и Бену Шелтону 6:2, 3:6, 7-10.
Отметим, что ранее Новаку Джоковичу после матча против Корентена Муте на голову случайно упала бутылка из рюкзака болельщика.
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