«Путь любви и самопожертвования»: Свитолина опубликовала пост в День матери

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая продолжает свои выступления на турнире в Риме, опубликовала милый пост на своей странице в Instagram, поздравив всех с Днем матери.

«Быть мамой – это путь любви, самопожертвования и безусловной преданности. Сегодня, в День матери, я благодарна за дар материнства и радость воспитания моей удивительной дочери. Она – мое величайшее благословение и свет моей жизни.

Поздравляю с Днем матери всех сильных, любящих и преданных мамочек. Пусть ваши сердца будут преисполнены любви и радости сегодня и всегда», – написала украинка в соцсетях, прикрепив милое фото с дочерью.