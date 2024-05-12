«Путь любви и самопожертвования»: Свитолина опубликовала пост в День матери
Теннисистка продолжает выступления на турнире в Риме
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая продолжает свои выступления на турнире в Риме, опубликовала милый пост на своей странице в Instagram, поздравив всех с Днем матери.
«Быть мамой – это путь любви, самопожертвования и безусловной преданности. Сегодня, в День матери, я благодарна за дар материнства и радость воспитания моей удивительной дочери. Она – мое величайшее благословение и свет моей жизни.
Поздравляю с Днем матери всех сильных, любящих и преданных мамочек. Пусть ваши сердца будут преисполнены любви и радости сегодня и всегда», – написала украинка в соцсетях, прикрепив милое фото с дочерью.
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