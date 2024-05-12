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12 мая 2024, 14:53 |
151
0

«Путь любви и самопожертвования»: Свитолина опубликовала пост в День матери

Теннисистка продолжает выступления на турнире в Риме

12 мая 2024, 14:53 |
151
0
«Путь любви и самопожертвования»: Свитолина опубликовала пост в День матери
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая продолжает свои выступления на турнире в Риме, опубликовала милый пост на своей странице в Instagram, поздравив всех с Днем матери.

«Быть мамой – это путь любви, самопожертвования и безусловной преданности. Сегодня, в День матери, я благодарна за дар материнства и радость воспитания моей удивительной дочери. Она – мое величайшее благословение и свет моей жизни.

Поздравляю с Днем матери всех сильных, любящих и преданных мамочек. Пусть ваши сердца будут преисполнены любви и радости сегодня и всегда», – написала украинка в соцсетях, прикрепив милое фото с дочерью.

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Юрій Вишневський Источник: Instagram
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