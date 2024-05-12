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  4. Черноморец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 14:32 |
393
0

Черноморец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 28-м туре УПЛ

12 мая 2024, 14:32 |
393
0
Черноморец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
ФК Черноморец

Сегодня, 12 мая «Черноморец» в матче 28-го тура УПЛ в Одессе примет «Металлист 1925». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Бадибанга, Штогрин, Бойчук

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Безуглый, Имереков, Фарина, Обинайя, Габелок, Гармаш, Борячук, Юсок, Сидоров

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Черноморец Одесса Металлист 1925 Черноморец - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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