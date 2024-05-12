Черноморец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 12 мая «Черноморец» в матче 28-го тура УПЛ в Одессе примет «Металлист 1925». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Бадибанга, Штогрин, Бойчук

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Безуглый, Имереков, Фарина, Обинайя, Габелок, Гармаш, Борячук, Юсок, Сидоров