Украина. Премьер лига12 мая 2024, 14:32 |
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Черноморец – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 28-м туре УПЛ
12 мая 2024, 14:32 |
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Сегодня, 12 мая «Черноморец» в матче 28-го тура УПЛ в Одессе примет «Металлист 1925». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Бадибанга, Штогрин, Бойчук
«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Безуглый, Имереков, Фарина, Обинайя, Габелок, Гармаш, Борячук, Юсок, Сидоров
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