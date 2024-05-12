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Испания
12 мая 2024, 13:44 | Обновлено 12 мая 2024, 13:47
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Президент Реала огласил план команды на концовку сезона. Лунин и Ко смогут?

Флорентино Перес – о планах и чемпионстве в Ла Лиге

12 мая 2024, 13:44 | Обновлено 12 мая 2024, 13:47
450
0
Президент Реала огласил план команды на концовку сезона. Лунин и Ко смогут?
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес дал оценку досрочной победе команды в чемпионате Испании и поделился планами на будущий финальный матч в Лиге чемпионов

«36-е чемпионство является для всех нас особенным, потому что оно было завоевано благодаря ценностям нашего клуба. Это труд, самопожертвование, скромность, уважение, солидарность и честная игра.

Команда столкнулась с очень серьезными травмами, которые поставили под угрозу наши цели, но сумела преодолеть ситуацию, которая казалась необратимой. Таково наше отношение к жизни.

Спасибо Анчелотти, который уже является одним из величайших тренеров в нашей истории и заслужил всеобщую любовь.

Этот клуб знают во всем мире, но Мадрид всегда является его отправной точкой. Наша история подталкивает нас к новым победам. Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что мы отдадим все силы, чтобы вернуться домой с пятнадцатым кубком Лиги чемпионов», – заявил Перес.

Как известно, 1 июня в Лондоне в финале ЛЧ отношения выяснят «Реал» и «Боруссия» Дортмунд.

Ранее Карло Анчелотти оценил вклад президента в победы «Реала».

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Флорентино Перес Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин
Юрій Остроумов Источник: Marca
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