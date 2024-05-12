Чемпионат Португалии. Визела с Лебеденко разгромила Эштрелу Амадору

Прошли матчи 33 тура чемпионата Португалии по футболу. Матчи 33 тура запомнились несколькими моментами – очередной победой чемпиона «Спортинга», выходом «Браги» на третье место (правда, у «Порту» еще есть игра в запасе) и разгромом в исполнении «Визели». Клуб украинца Лебеденко, вышедшего в старте и проведшего всю игру, забил четыре безответных гола.

Чемпионат Португалии. 33 тур

Визела – Эштрела Амадора – 4:0

Голы: Саму Силва, 8, Соро, 54, Перейра, 69, Оливейра, 83

Портимоненсе – Риу Аве – 2:2

Голы: Карлиньос, 63, Варела, 9+7 – Удрири, 21, Панталон, 83

Эшторил – Спортинг – 0:1

Гол: Паулиньо, 81

Витория Гимараеш – Бардо – 2:3

Голы: Гаспар, 10, Мангаш, 80 – Брума, 24, Орта, 75, Лопеш, 90+3

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