Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Португалии. Визела с Лебеденко разгромила Эштрелу Амадору
Чемпионат Португалии
Визела
11.05.2024 17:30 – FT 4 : 0
Эштрела Амадора
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
12 мая 2024, 04:20 | Обновлено 12 мая 2024, 04:49
24
0

Чемпионат Португалии. Визела с Лебеденко разгромила Эштрелу Амадору

Украинец вышел в основе и отыграл полный матч

12 мая 2024, 04:20 | Обновлено 12 мая 2024, 04:49
24
0
Чемпионат Португалии. Визела с Лебеденко разгромила Эштрелу Амадору
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли матчи 33 тура чемпионата Португалии по футболу. Матчи 33 тура запомнились несколькими моментами – очередной победой чемпиона «Спортинга», выходом «Браги» на третье место (правда, у «Порту» еще есть игра в запасе) и разгромом в исполнении «Визели». Клуб украинца Лебеденко, вышедшего в старте и проведшего всю игру, забил четыре безответных гола.

Чемпионат Португалии. 33 тур

Визела – Эштрела Амадора – 4:0

Голы: Саму Силва, 8, Соро, 54, Перейра, 69, Оливейра, 83

Портимоненсе – Риу Аве – 2:2

Голы: Карлиньос, 63, Варела, 9+7 – Удрири, 21, Панталон, 83

Эшторил – Спортинг – 0:1

Гол: Паулиньо, 81

Витория Гимараеш – Бардо – 2:3

Голы: Гаспар, 10, Мангаш, 80 – Брума, 24, Орта, 75, Лопеш, 90+3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Оливейра (Визела).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Визела).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Соро (Визела).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Саму Силва (Визела).
По теме:
Камбэк после 0:2. Интер Майами с голом Суареса победил Монреаль
Экстралига. Стали известны все полуфиналисты
Ноттингем Форест – Челси – 2:3. Как забивал Мудрик. Видео голов и обзор
Визела Эштрела Амадора Портимоненсе Риу Аве Эшторил Спортинг Лиссабон Витория Гимараеш Брага чемпионат Португалии по футболу Орест Лебеденко видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 мая 2024, 15:35 357
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене Львов»

Владислав КАБАЕВ: «Мы потеряли много очков на ровном месте»
Футбол | 12 мая 2024, 02:40 0
Владислав КАБАЕВ: «Мы потеряли много очков на ровном месте»
Владислав КАБАЕВ: «Мы потеряли много очков на ровном месте»

Полузащитник «Динамо» поделился впечатлениями от игры с «Шахтером»

Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Футбол | 11.05.2024, 21:06
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Футбол | 11.05.2024, 22:03
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Футбол | 11.05.2024, 08:01
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 9
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 10:48 3
Футбол
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем