Шахтер 11-й раз досрочно завоевал чемпионский титул

Взяв верх над «Динамо» (1:0), «Шахтер» оказался недосягаем для киевлян и завоевал 15-й чемпионский титул, причем 11-й раз – досрочно. В пяти случаях оранжево-черные бронировали первое место за 1 тур до финиша, в четырех – за 3-5, а еще в двух, как и ныне, – за 2. К слову, ранее дончане становились чемпионами в поединках с динамовцами дважды – в 2006 году (2:1 в «золотом» матче) и в 2010-м (1:0 в предпоследнем туре).

Автором «золотого» гола горняков стал 21-летний полузащитник Георгий Судаков, который, ко всему прочему, 20-й раз отличился в рядах оранжево-черных (ЧУ – 16, КУ – 2, ЕК – 2). Ранее нужный для чемпионства результат обеспечивали только три украинских игрока «Шахтера» (если не брать во внимание натурализованных бразильцев Марлоса и Жуниора Мораеса). Это Алексей Белик в 2002 году, Иван Ордец в 2017-м и Артем Бондаренко в 2023-м.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы Шахтера

Дата Тур Соперник «Золотой» гол Счет (ОК) 11.06.2002 26-й* Закарпатье (г) Алексей БЕЛИК 1:0 (1:0) 12.06.2005 29-й Черноморец (г) Франселино МАТУЗАЛЕМ 2:1 (3:1) 14.05.2006 ЗМ Динамо (н) Джулиус АГАХОВА 2:1 (2:1) 17.05.2008 30-й Металлург Д (д) ИЛСИНЬЮ 2:0 (4:1) 05.05.2010 29-й Динамо (д) ИЛСИНЬЮ 1:0 (1:0) 07.05.2011 28-й Металлург Д (д) ЛУИС АДРИАНУ 1:0 (2:0) 10.05.2012 30-й Александрия (д) ВИЛЛИАН 1:0 (3:0) 28.04.2013 26-й Металлист (д) ИЛСИНЬЮ 1:1 (1:1) 11.05.2014 29-й Заря (г) ЛУИС АДРИАНУ 1:0 (3:1) 07.05.2017 28-й** Заря (д) Иван ОРДЕЦ 3:0 (3:2) 13.05.2018 31-й** Верес (д) МАРЛОС 1:0 (1:0) 19.05.2019 29-й** Заря (г) ЖУНИОР МОРАЕС 1:0 (1:0) 20.06.2020 27-й** Александрия (д) ТЕТЕ 3:2 (3:2) 28.05.2023 29-й Днепр-1 (д) Артем БОНДАРЕНКО 1:0 (3:0) 11.05.2024 28-й Динамо (д) Георгий СУДАКОВ 1:0 (1:0)

ЗМ – «золотой» матч; ОК – окончательный счет.

* в чемпионате играло 14 команд (26 туров); ** в чемпионате играло 12 команд (32 тура).