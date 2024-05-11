Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер 11-й раз досрочно завоевал чемпионский титул
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 23:43 | Обновлено 11 мая 2024, 23:54
161
0

Шахтер 11-й раз досрочно завоевал чемпионский титул

Автором «золотого» гола горняков стал 21-летний Георгий Судаков

11 мая 2024, 23:43 | Обновлено 11 мая 2024, 23:54
161
0
Шахтер 11-й раз досрочно завоевал чемпионский титул

Взяв верх над «Динамо» (1:0), «Шахтер» оказался недосягаем для киевлян и завоевал 15-й чемпионский титул, причем 11-й раз – досрочно. В пяти случаях оранжево-черные бронировали первое место за 1 тур до финиша, в четырех – за 3-5, а еще в двух, как и ныне, – за 2. К слову, ранее дончане становились чемпионами в поединках с динамовцами дважды – в 2006 году (2:1 в «золотом» матче) и в 2010-м (1:0 в предпоследнем туре).

Автором «золотого» гола горняков стал 21-летний полузащитник Георгий Судаков, который, ко всему прочему, 20-й раз отличился в рядах оранжево-черных (ЧУ – 16, КУ – 2, ЕК – 2). Ранее нужный для чемпионства результат обеспечивали только три украинских игрока «Шахтера» (если не брать во внимание натурализованных бразильцев Марлоса и Жуниора Мораеса). Это Алексей Белик в 2002 году, Иван Ордец в 2017-м и Артем Бондаренко в 2023-м.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы Шахтера

Дата

Тур

Соперник

«Золотой» гол

Счет (ОК)

11.06.2002

26-й*

Закарпатье (г)

Алексей БЕЛИК

1:0 (1:0)

12.06.2005

29-й

Черноморец (г)

Франселино МАТУЗАЛЕМ

2:1 (3:1)

14.05.2006

ЗМ

Динамо (н)

Джулиус АГАХОВА

2:1 (2:1)

17.05.2008

30-й

Металлург Д (д)

ИЛСИНЬЮ

2:0 (4:1)

05.05.2010

29-й

Динамо (д)

ИЛСИНЬЮ

1:0 (1:0)

07.05.2011

28-й

Металлург Д (д)

ЛУИС АДРИАНУ

1:0 (2:0)

10.05.2012

30-й

Александрия (д)

ВИЛЛИАН

1:0 (3:0)

28.04.2013

26-й

Металлист (д)

ИЛСИНЬЮ

1:1 (1:1)

11.05.2014

29-й

Заря (г)

ЛУИС АДРИАНУ

1:0 (3:1)

07.05.2017

28-й**

Заря (д)

Иван ОРДЕЦ

3:0 (3:2)

13.05.2018

31-й**

Верес (д)

МАРЛОС

1:0 (1:0)

19.05.2019

29-й**

Заря (г)

ЖУНИОР МОРАЕС

1:0 (1:0)

20.06.2020

27-й**

Александрия (д)

ТЕТЕ

3:2 (3:2)

28.05.2023

29-й

Днепр-1 (д)

Артем БОНДАРЕНКО

1:0 (3:0)

11.05.2024

28-й

Динамо (д)

Георгий СУДАКОВ

1:0 (1:0)

ЗМ – «золотой» матч; ОК – окончательный счет.

* в чемпионате играло 14 команд (26 туров); ** в чемпионате играло 12 команд (32 тура).

По теме:
Шахтер прервал рекордную голевую серию Динамо
Первое золото и профессиональный прогресс Пушича
Ракицкий и Степаненко завоевали десятый чемпионский титул
цифры и факты Шахтер Донецк Георгий Судаков
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу
Футбол | 11 мая 2024, 15:39 19
Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу
Невероятная победа после тревоги. Минай одолел Ворсклу

Голкипер закарпатской команды отбил два пенальти

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 мая 2024, 15:35 357
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене Львов»

Ноттингем Форест – Челси – 2:3. Как забивал Мудрик. Видео голов и обзор
Футбол | 11.05.2024, 22:50
Ноттингем Форест – Челси – 2:3. Как забивал Мудрик. Видео голов и обзор
Ноттингем Форест – Челси – 2:3. Как забивал Мудрик. Видео голов и обзор
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Футбол | 11.05.2024, 04:35
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Футбол | 11.05.2024, 10:48
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
10.05.2024, 06:15
Другие виды
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
10.05.2024, 10:27 3
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
10.05.2024, 04:50 1
Футбол
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
11.05.2024, 08:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем