Шахтер 11-й раз досрочно завоевал чемпионский титул
Автором «золотого» гола горняков стал 21-летний Георгий Судаков
Взяв верх над «Динамо» (1:0), «Шахтер» оказался недосягаем для киевлян и завоевал 15-й чемпионский титул, причем 11-й раз – досрочно. В пяти случаях оранжево-черные бронировали первое место за 1 тур до финиша, в четырех – за 3-5, а еще в двух, как и ныне, – за 2. К слову, ранее дончане становились чемпионами в поединках с динамовцами дважды – в 2006 году (2:1 в «золотом» матче) и в 2010-м (1:0 в предпоследнем туре).
Автором «золотого» гола горняков стал 21-летний полузащитник Георгий Судаков, который, ко всему прочему, 20-й раз отличился в рядах оранжево-черных (ЧУ – 16, КУ – 2, ЕК – 2). Ранее нужный для чемпионства результат обеспечивали только три украинских игрока «Шахтера» (если не брать во внимание натурализованных бразильцев Марлоса и Жуниора Мораеса). Это Алексей Белик в 2002 году, Иван Ордец в 2017-м и Артем Бондаренко в 2023-м.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Чемпионские дни рожденья и «золотые» голы Шахтера
|
Дата
|
Тур
|
Соперник
|
«Золотой» гол
|
Счет (ОК)
|
11.06.2002
|
26-й*
|
Закарпатье (г)
|
Алексей БЕЛИК
|
1:0 (1:0)
|
12.06.2005
|
29-й
|
Черноморец (г)
|
Франселино МАТУЗАЛЕМ
|
2:1 (3:1)
|
14.05.2006
|
ЗМ
|
Динамо (н)
|
Джулиус АГАХОВА
|
2:1 (2:1)
|
17.05.2008
|
30-й
|
Металлург Д (д)
|
ИЛСИНЬЮ
|
2:0 (4:1)
|
05.05.2010
|
29-й
|
Динамо (д)
|
ИЛСИНЬЮ
|
1:0 (1:0)
|
07.05.2011
|
28-й
|
Металлург Д (д)
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
1:0 (2:0)
|
10.05.2012
|
30-й
|
Александрия (д)
|
ВИЛЛИАН
|
1:0 (3:0)
|
28.04.2013
|
26-й
|
Металлист (д)
|
ИЛСИНЬЮ
|
1:1 (1:1)
|
11.05.2014
|
29-й
|
Заря (г)
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
1:0 (3:1)
|
07.05.2017
|
28-й**
|
Заря (д)
|
Иван ОРДЕЦ
|
3:0 (3:2)
|
13.05.2018
|
31-й**
|
Верес (д)
|
МАРЛОС
|
1:0 (1:0)
|
19.05.2019
|
29-й**
|
Заря (г)
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
1:0 (1:0)
|
20.06.2020
|
27-й**
|
Александрия (д)
|
ТЕТЕ
|
3:2 (3:2)
|
28.05.2023
|
29-й
|
Днепр-1 (д)
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
1:0 (3:0)
|
11.05.2024
|
28-й
|
Динамо (д)
|
Георгий СУДАКОВ
|
1:0 (1:0)
ЗМ – «золотой» матч; ОК – окончательный счет.
* в чемпионате играло 14 команд (26 туров); ** в чемпионате играло 12 команд (32 тура).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер закарпатской команды отбил два пенальти
Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене Львов»