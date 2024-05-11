Матвиенко провел 200-й матч за Шахтер

Матч с «Динамо» (1:0) стал 200-м для 28-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах «Шахтера». 134 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 53 – в еврокубках, 11 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 200» горняков Матвиенко понадобилось 8 лет 263 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом поединке оранжево-черных с киевским «Арсеналом» в 1/16 финала Кубка Украины (3:0).

К слову, игра с «Динамо» стала юбилейной и для Валерия Бондаря, который провел 100-й матч за «Шахтер» (ЧУ – 75, КУ – 2, СК – 1, ЕК – 22).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ