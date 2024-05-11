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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 23:34 | Обновлено 11 мая 2024, 23:41
64
0

Матвиенко провел 200-й матч за Шахтер

Юбилейной игра с «Динамо» стала и для Валерия Бондаря

11 мая 2024, 23:34 | Обновлено 11 мая 2024, 23:41
64
0
Матвиенко провел 200-й матч за Шахтер
ФК Шахтер

Матч с «Динамо» (1:0) стал 200-м для 28-летнего защитника Николая Матвиенко в рядах «Шахтера». 134 встречи он отыграл в чемпионатах Украины, 53 – в еврокубках, 11 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины.

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 200» горняков Матвиенко понадобилось 8 лет 263 дня, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом поединке оранжево-черных с киевским «Арсеналом» в 1/16 финала Кубка Украины (3:0).

К слову, игра с «Динамо» стала юбилейной и для Валерия Бондаря, который провел 100-й матч за «Шахтер» (ЧУ – 75, КУ – 2, СК – 1, ЕК – 22).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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