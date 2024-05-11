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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 23:17 | Обновлено 11 мая 2024, 23:29
126
0

Витенчук стал автором одного из самых поздних победных голов с пенальти

Решающий мяч в матче с «Ворсклой» хавбек «Миная» забил на 90+5-й минуте

11 мая 2024, 23:17 | Обновлено 11 мая 2024, 23:29
126
0
Витенчук стал автором одного из самых поздних победных голов с пенальти
ФК Минай. Вадим Витенчук

27-летний хавбек «Миная» Вадим Витенчук стал автором одного из самых поздних победных голов с пенальти в чемпионатах Украины. Решающий мяч в матче с «Ворсклой» он забил на 5-й компенсированной минуте встречи.

Еще позже ставил победную точку с одиннадцатиметровой отметки только Виктор Цыганков 18 сентября 2021 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией» – на 90+7-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы с пенальти в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

18.09.2021

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Александрия

90+7’

1:0 (д)

05.10.2019

Денис ВАСИН

Ворскла

Львов

90+5’

3:2 (д)

02.09.2023

Василий ГРИЦУК

Полесье

Оболонь

90+5’

2:0 (д)

01.04.2024

Остап ПРИТУЛА

Рух

ЛНЗ

90+5’

1:0 (д)

11.05.2024

Вадим ВИТЕНЧУК

Минай

Ворскла

90+5’

3:2 (г)

29.11.2008

Владислав ВАЩУК

Львов

Ильичевец

90+4’

2:1 (д)

30.05.2020

Дмитрий ГРЕЧИШКИН

Александрия

Заря

90+4’

1:0 (д)

04.10.2020

Павел ОРИХОВСКИЙ

Колос

Мариуполь

90+4’

1:0 (г)

05.03.2023

Владимир БРАЖКО

Заря

Ворскла

90+4’

3:2 (г)

01.04.2023

Максим КОВАЛЕВ

Ингулец

Минай

90+4’

2:1 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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