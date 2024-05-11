Витенчук стал автором одного из самых поздних победных голов с пенальти
Решающий мяч в матче с «Ворсклой» хавбек «Миная» забил на 90+5-й минуте
27-летний хавбек «Миная» Вадим Витенчук стал автором одного из самых поздних победных голов с пенальти в чемпионатах Украины. Решающий мяч в матче с «Ворсклой» он забил на 5-й компенсированной минуте встречи.
Еще позже ставил победную точку с одиннадцатиметровой отметки только Виктор Цыганков 18 сентября 2021 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией» – на 90+7-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние победные голы с пенальти в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
18.09.2021
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Александрия
|
90+7’
|
1:0 (д)
|
05.10.2019
|
Денис ВАСИН
|
Ворскла
|
Львов
|
90+5’
|
3:2 (д)
|
02.09.2023
|
Василий ГРИЦУК
|
Полесье
|
Оболонь
|
90+5’
|
2:0 (д)
|
01.04.2024
|
Остап ПРИТУЛА
|
Рух
|
ЛНЗ
|
90+5’
|
1:0 (д)
|
11.05.2024
|
Вадим ВИТЕНЧУК
|
Минай
|
Ворскла
|
90+5’
|
3:2 (г)
|
29.11.2008
|
Владислав ВАЩУК
|
Львов
|
Ильичевец
|
90+4’
|
2:1 (д)
|
30.05.2020
|
Дмитрий ГРЕЧИШКИН
|
Александрия
|
Заря
|
90+4’
|
1:0 (д)
|
04.10.2020
|
Павел ОРИХОВСКИЙ
|
Колос
|
Мариуполь
|
90+4’
|
1:0 (г)
|
05.03.2023
|
Владимир БРАЖКО
|
Заря
|
Ворскла
|
90+4’
|
3:2 (г)
|
01.04.2023
|
Максим КОВАЛЕВ
|
Ингулец
|
Минай
|
90+4’
|
2:1 (г)
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