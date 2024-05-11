27-летний хавбек «Миная» Вадим Витенчук стал автором одного из самых поздних победных голов с пенальти в чемпионатах Украины. Решающий мяч в матче с «Ворсклой» он забил на 5-й компенсированной минуте встречи.

Еще позже ставил победную точку с одиннадцатиметровой отметки только Виктор Цыганков 18 сентября 2021 года в домашнем поединке динамовцев с «Александрией» – на 90+7-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы с пенальти в чемпионатах Украины