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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 22:57 | Обновлено 11 мая 2024, 23:04
134
1

Ворскла установила сразу три антирекорда УПЛ

Полтавчане потерпели в общем 314-е поражение, а дома – 114-е, в том числе 20-е безвольное

11 мая 2024, 22:57 | Обновлено 11 мая 2024, 23:04
134
1
Ворскла установила сразу три антирекорда УПЛ
УПЛ

В матче с «Минаем» (2:3) «Ворскла» потерпела 314-е поражение в чемпионатах Украины и побила антирекорд УПЛ, принадлежавший запорожскому «Металлургу». При этом полтавчане 114-й раз уступила гостям, и превзошли «рекорд» ЧУ, обладателями которого были «Карпаты». Побили бело-зеленые и еще одно «достижение» зелено-белых, потерпев 20-е безвольное поражение на своем поле.

К слову, «Ворскла» 40-й раз в истории проиграла, ведя в счете по ходу встречи, в том числе 3-й – «растеряв» фору в два гола. 11 марта 2017 года полтавчане уступили в гостях «Олимпику» – 2:3, а 5 марта 2023-го – с тем же счетом в родных стенах «Заре».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Alexander Киев
Нічого особистого не маю на Ворсклу, але нехай краще не попадуть у Єврокубки, а то кожен рік на одні і ті самі граблі 
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