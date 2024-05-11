Ворскла установила сразу три антирекорда УПЛ

В матче с «Минаем» (2:3) «Ворскла» потерпела 314-е поражение в чемпионатах Украины и побила антирекорд УПЛ, принадлежавший запорожскому «Металлургу». При этом полтавчане 114-й раз уступила гостям, и превзошли «рекорд» ЧУ, обладателями которого были «Карпаты». Побили бело-зеленые и еще одно «достижение» зелено-белых, потерпев 20-е безвольное поражение на своем поле.

К слову, «Ворскла» 40-й раз в истории проиграла, ведя в счете по ходу встречи, в том числе 3-й – «растеряв» фору в два гола. 11 марта 2017 года полтавчане уступили в гостях «Олимпику» – 2:3, а 5 марта 2023-го – с тем же счетом в родных стенах «Заре».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ