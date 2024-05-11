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Англия
11 мая 2024, 22:18 |
720
1

Плохие парни. Челси покорилось сомнительное достижение в АПЛ

Лондонский клуб претендует на звание самой «грязной» команды в истории лиги

11 мая 2024, 22:18 |
720
1
Плохие парни. Челси покорилось сомнительное достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси» (2:3).

На 34-й минуте встречи игрок «синих» Конор Галлахер получил предупреждение. Эта желтая карточка стала для игроков «Челси» 100-й (не считая вторых желтых) в текущем сезоне АПЛ.

За всю историю Английской Премьер-лиги только один клуб в рамках одного сезона заработал 100 или больше предупреждений – «Лидс» в сезоне 2021/22 (101).

Отметим, что до конца встречи «Челси» повторил предыдущий рекорд, желтую карточку схлопотал Николас Джексон.

До конца сезона лондонский клуб проведет еще два матча.

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Конор Галлахер Николас Джексон
Владимир Клепач Источник: Twitter
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