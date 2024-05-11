Стала известна оценка Мудрика за матч с Ноттингемом, в котором он забил гол

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Пенсионеры» победили со счетом 3:2.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты. На 8-й минуте Мудрик открыл счет во встрече, забив 5-й гол в этом сезоне АПЛ. После матча статистический портал WhoScored оценил игру Мудрика в 7.4 балла.

Главным героем матча стал полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо, отличившийся результативной передачей и получивший от WhoScored самый высокий балл – 7.8.

Оценки матча Ноттингем Форест – Челси