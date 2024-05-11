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  4. Стала известна оценка Мудрика за матч с Ноттингемом, в котором он забил гол
Англия
11 мая 2024, 22:20 |
2443
1

Стала известна оценка Мудрика за матч с Ноттингемом, в котором он забил гол

Украинский вингер открыл счет в матче на 8-й минуте

11 мая 2024, 22:20 |
2443
1
Стала известна оценка Мудрика за матч с Ноттингемом, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Пенсионеры» победили со счетом 3:2.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты. На 8-й минуте Мудрик открыл счет во встрече, забив 5-й гол в этом сезоне АПЛ. После матча статистический портал WhoScored оценил игру Мудрика в 7.4 балла.

Главным героем матча стал полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо, отличившийся результативной передачей и получивший от WhoScored самый высокий балл – 7.8.

Оценки матча Ноттингем Форест – Челси

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Ноттингем Форест WhoScored Мойсес Кайседо оценки чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alehandro
З точки зору конкуренції, добре, що забив і що дуже помітний в останніх матчах Мадуеке сьогодні був абсолютно ніяким, але погано, що Стерлінг, щойно вийшовши на заміну, якісно реалізував напівмомент
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