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  4. Георгий СУДАКОВ: «Меня удивило решение арбитра в матче с Динамо»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 20:35 |
4390
3

Георгий СУДАКОВ: «Меня удивило решение арбитра в матче с Динамо»

Игрок оценил чемпионский титул УПЛ

11 мая 2024, 20:35 |
4390
3
Георгий СУДАКОВ: «Меня удивило решение арбитра в матче с Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Ведущий полузащитник Шахтера Георгий Судаков прокомментировал победу 1:0 в матче с Динамо и чемпионский титул команды Марино Пушича.

«Невероятные ощущения. Очень устал, но эмоции невероятные. Второе кряду чемпионство, и это особенные титулы в наше тяжелое время. Горд быть частью этой команды. Мы хотели показать свою силу и показать, что мы хотели тут быть чемпионами. Это удалось, но сказалась психология, что если ты ведешь в счете, то где-то осторожнее начали играть».

«Главное, что мы выиграли. Эпизод с моим падением в штрафной? Мне показали желтую за симуляцию, но меня решение арбитра удивило».

«Хороший матч, но болельщикам, наверное, хотелось больше голов», – сказал Судаков.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Boodya
"Я сказав рефері:
-"мы так не договаривались", додав Судаков"
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+1
wojsergivan
что тебе ещё надо - хазяин тебе всё купил
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0
SportsMan
А что, тебе ещё звание народного артиста дать?
Ответить
0
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