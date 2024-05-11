Георгий СУДАКОВ: «Меня удивило решение арбитра в матче с Динамо»

Ведущий полузащитник Шахтера Георгий Судаков прокомментировал победу 1:0 в матче с Динамо и чемпионский титул команды Марино Пушича.

«Невероятные ощущения. Очень устал, но эмоции невероятные. Второе кряду чемпионство, и это особенные титулы в наше тяжелое время. Горд быть частью этой команды. Мы хотели показать свою силу и показать, что мы хотели тут быть чемпионами. Это удалось, но сказалась психология, что если ты ведешь в счете, то где-то осторожнее начали играть».

«Главное, что мы выиграли. Эпизод с моим падением в штрафной? Мне показали желтую за симуляцию, но меня решение арбитра удивило».

«Хороший матч, но болельщикам, наверное, хотелось больше голов», – сказал Судаков.