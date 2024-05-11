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  4. Пушич оценил чемпионский титул Шахтера в матче с Динамо
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 20:45 |
1493
0

Пушич оценил чемпионский титул Шахтера в матче с Динамо

Команда выиграла со счетом 1:0 и взяла титул

11 мая 2024, 20:45 |
1493
0
Пушич оценил чемпионский титул Шахтера в матче с Динамо
ФК Шахтер. Марино Пушич

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Динамо» со счетом 1:0 и стал чемпионом Украину. Свой успех прокомментировал наставник Марино Пушич.

«Когда ты выиграл чемпионство, то ты чувствуешь только гордость. Я выигрывал чемпионство в Нидерландах, я рад теперь взять титул в Украине. Я очень эмоциональный человек и хочу сказать несколько слов. Хочу поблагодарить мою семью, которая поддержала этот выбор. Хочу поблагодарить руководство клуба за невероятную поддержку. Поблагодарить тренерский штаб, которые меня поддержал».

«И особенная благодарность моим игрокам, которые сделали все. И отдельные поздравления нашим болельщикам».

«Я считаю, что мы заслужили титул, если оценить турнир в целом. Особенно во второй части сезона. На нас было большое давление, и мы тяжело работали. Сегодня мы выиграли, и я благодарен, что мы не пропустили. Игроки действовали дисциплинированно».

«Фантастический результат. Но сезон еще не закончен, нам хочется выиграть Кубок Украины. Будем праздновать один день, а потом – Кубок», — сказал Пушич.

Для клуба это 15-й чемпионский титул.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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