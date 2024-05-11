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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 20:19 |
1055
6

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Думаю, вопросов ни у кого нет. Заслуженный титул»

Лидер Шахтера оценил чемпионство команды

11 мая 2024, 20:19 |
1055
6
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Думаю, вопросов ни у кого нет. Заслуженный титул»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил 15-й чемпионский титул клуба, который команда завоевала после победы над «Динамо» со счетом 1:0.

«Я счастлив, мы победили. Был тяжелый сезон со взлетами и падениями, но «Шахтер» – заслуженный чемпион, мы хорошо прошли этот отрезок весной, даже без ничейных результатов. Думаю, ни у кого вопросов нет».

«Теперь будем готовиться к Кубку Украины, а потом и сборная Украины».

«Пенальти? Повторов не видел, но там 100% пенальти. Мы контролировали ход встречи, мы все контролировали. Моя ситуация? У меня год контракта, а там будем смотреть», – сказал Степаненко.

Для игрока это десятое чемпионство.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Тарас Степаненко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 6
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varenuk
 Тарас СТЕПАНЕНКО: «Думаю, запитань ні в кого немає. Заслужений титул»
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0
Gargantua
ну это троллинг
имеет право. игра забывается а результат остается
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-1
varenuk
Краще б сказав скільки суддям на рік забашляли ніж анекдоти травити 
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-2
Alexander Киев
Сумніви є тільки у ФК Дирки і її уйобків, які прутня смокчуть що в УПЛ, що в Кубку що в Єврокубках 
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-4
Дані Рохас
10 титулов чемпиона Украины!!! Вау, легендарный движ
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-4
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