Тарас СТЕПАНЕНКО: «Думаю, вопросов ни у кого нет. Заслуженный титул»
Лидер Шахтера оценил чемпионство команды
Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил 15-й чемпионский титул клуба, который команда завоевала после победы над «Динамо» со счетом 1:0.
«Я счастлив, мы победили. Был тяжелый сезон со взлетами и падениями, но «Шахтер» – заслуженный чемпион, мы хорошо прошли этот отрезок весной, даже без ничейных результатов. Думаю, ни у кого вопросов нет».
«Теперь будем готовиться к Кубку Украины, а потом и сборная Украины».
«Пенальти? Повторов не видел, но там 100% пенальти. Мы контролировали ход встречи, мы все контролировали. Моя ситуация? У меня год контракта, а там будем смотреть», – сказал Степаненко.
Для игрока это десятое чемпионство.
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