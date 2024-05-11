Тарас СТЕПАНЕНКО: «Думаю, вопросов ни у кого нет. Заслуженный титул»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил 15-й чемпионский титул клуба, который команда завоевала после победы над «Динамо» со счетом 1:0.

«Я счастлив, мы победили. Был тяжелый сезон со взлетами и падениями, но «Шахтер» – заслуженный чемпион, мы хорошо прошли этот отрезок весной, даже без ничейных результатов. Думаю, ни у кого вопросов нет».

«Теперь будем готовиться к Кубку Украины, а потом и сборная Украины».

«Пенальти? Повторов не видел, но там 100% пенальти. Мы контролировали ход встречи, мы все контролировали. Моя ситуация? У меня год контракта, а там будем смотреть», – сказал Степаненко.

Для игрока это десятое чемпионство.