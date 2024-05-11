Шахтер выиграл титул. Клуб почти догнал Динамо по количеству чемпионств

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Динамо» со счетом 1:0 и за два тура до конца стал чемпионом, оторвавшись от соперника на 7 очков.

Для «Шахтера» это 15-й чемпионский титул в истории клуба и второе кряду чемпионство. Киевляне последний на этот момент титул выиграли в 2021 году, но сохраняют лидерство по количеству чемпионств (16).

В истории независимой Украины чемпионство выигрывали «Динамо» (16), «Шахтер» (15) и «Таврия» (1).