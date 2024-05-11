Украина. Премьер лига11 мая 2024, 19:58 | Обновлено 11 мая 2024, 20:05
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Шахтер выиграл титул. Клуб почти догнал Динамо по количеству чемпионств
Команда Пушича стала чемпионом сезона 2023/24 и выиграла 15-й титул в истории
11 мая 2024, 19:58 | Обновлено 11 мая 2024, 20:05
1269
12
«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Динамо» со счетом 1:0 и за два тура до конца стал чемпионом, оторвавшись от соперника на 7 очков.
Для «Шахтера» это 15-й чемпионский титул в истории клуба и второе кряду чемпионство. Киевляне последний на этот момент титул выиграли в 2021 году, но сохраняют лидерство по количеству чемпионств (16).
В истории независимой Украины чемпионство выигрывали «Динамо» (16), «Шахтер» (15) и «Таврия» (1).
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Футбол
Но стоит отметить фол бодаря на 50 минуте где он влетел шипами в ногу динамовцу. Чистое удаление.
0 млн динамо
Динамо упустило чемпионство 90+8 верес
Ляп нещерета
Пеналь судакова.
Шахтер шел ровно поэтому чемпионство забрал.
Но Сашо красава наверное раньше надо увольнять румына было.
Движемся дальше.
Рад что без травм.
Но ура поцелуев не было.
Было дерби.
У Динамо все впереди.
У Шахтера тоже но Судакова продадут за 500 млн за пеналь Динамо.