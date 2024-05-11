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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 19:58 | Обновлено 11 мая 2024, 20:05
1269
12

Шахтер выиграл титул. Клуб почти догнал Динамо по количеству чемпионств

Команда Пушича стала чемпионом сезона 2023/24 и выиграла 15-й титул в истории

11 мая 2024, 19:58 | Обновлено 11 мая 2024, 20:05
1269
12
Шахтер выиграл титул. Клуб почти догнал Динамо по количеству чемпионств
ФК Динамо Киев

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Динамо» со счетом 1:0 и за два тура до конца стал чемпионом, оторвавшись от соперника на 7 очков.

Для «Шахтера» это 15-й чемпионский титул в истории клуба и второе кряду чемпионство. Киевляне последний на этот момент титул выиграли в 2021 году, но сохраняют лидерство по количеству чемпионств (16).

В истории независимой Украины чемпионство выигрывали «Динамо» (16), «Шахтер» (15) и «Таврия» (1).

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Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 12
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vitalik siromashenko
Шахтар то є гниди
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+8
FunnyCat_____
спорт юа , у вас в слове "купил" что то многовато ошибок
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+7
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TolsTIyELF
Отличный матч. Шахтёр заслуженно чемпион, а Динамо показывает мощный футбол при СаШо. 
Но стоит отметить фол бодаря на 50 минуте где он влетел шипами в ногу динамовцу. Чистое удаление. 
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+1
Олексій Коваль
Вітаю з чемпіонством
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+1
Умник
42 млн шахтер
0 млн динамо
Динамо упустило чемпионство 90+8 верес
Ляп нещерета
Пеналь судакова.
Шахтер шел ровно поэтому чемпионство забрал.
Но Сашо красава наверное раньше надо увольнять румына было.
Движемся дальше.
Рад что без травм.
Но ура поцелуев не было.
Было дерби.
У Динамо все впереди.
У Шахтера тоже но Судакова продадут за 500 млн за пеналь Динамо.
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0
Cityzen83
Ну, сама гра дуже сподобалася. Давно таких матчів не було напружених між цими командами. Кротів з чемпіонством, заслуженим. Динамо без поповнення складу і приходу декількох гравців, які посилили команду і стали би основними гравцями стартового складу буде дуже важко змагатися за призові місця. СаШо - дякую, змінив гру після діда в кращий бік.
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0
Игорь
С очередным изи чемпионством, лучший клуб восточной Европы! Ментовские пиздострадальские сердца,шо там вякали после первого круга, шо днонамо будет чемп? 😁 Сосамба рагулье, впрочем вам не привыкать 🤣🤣🤣 впереди одно нытьё, сопли и оправдания, как обычно)
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-1
Людмила Павловська
Спасибі російським канал , що можна було подивиться футбол. Київляни сподобались дуже. Давили весь час. Шовковський створив команду. Шахтер нульовий був. Два бразільца. провокатора, така бидлота, все спортила.
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-1
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