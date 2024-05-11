Тренер Ворсклы оценил матч УПЛ: «Это просто страшный сон»

Наставник «Ворсклы» Сергей Долганский оценил поражение в матче УПЛ с «Минаем» со счетом 2:3. Полтавчане вели 2:0, затем позволили сопернику отыграться, а в компенсированное время дважды не реализовали пенальти.

А затем уже «Минай» оформил гол с пенальти.

«Это уже просто страшный сон. Не знаю даже, как это оценивать и комментировать. До паузы на тревогу у нас была одна команда, потом – другая. Это только у нас в голове. И было столько ошибок... И почему постоянно их повторять – я не понимаю».

«Там не смогли доработать, там не смогли. Проигрываем борьбу, нет настроя, желания побеждать. Думали, что уже выиграли».

«Финал Кубка с «Шахтером»? Это отдельный матч, а сегодня был «Минай», это совсем другой уровень. С «Шахтером» будет другая игра, нельзя сказать, что сегодня была репетиция», – сказал Долганский.

Финал Кубка Украины пройдет 15 мая.