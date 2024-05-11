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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 18:10 | Обновлено 11 мая 2024, 18:27
379
1

Тренер Ворсклы оценил матч УПЛ: «Это просто страшный сон»

Команда Долганского потерпела драматичное поражение

11 мая 2024, 18:10 | Обновлено 11 мая 2024, 18:27
379
1
Тренер Ворсклы оценил матч УПЛ: «Это просто страшный сон»
ФК Ворскла. Долганский и Любенович

Наставник «Ворсклы» Сергей Долганский оценил поражение в матче УПЛ с «Минаем» со счетом 2:3. Полтавчане вели 2:0, затем позволили сопернику отыграться, а в компенсированное время дважды не реализовали пенальти.

А затем уже «Минай» оформил гол с пенальти.

«Это уже просто страшный сон. Не знаю даже, как это оценивать и комментировать. До паузы на тревогу у нас была одна команда, потом – другая. Это только у нас в голове. И было столько ошибок... И почему постоянно их повторять – я не понимаю».

«Там не смогли доработать, там не смогли. Проигрываем борьбу, нет настроя, желания побеждать. Думали, что уже выиграли».

«Финал Кубка с «Шахтером»? Это отдельный матч, а сегодня был «Минай», это совсем другой уровень. С «Шахтером» будет другая игра, нельзя сказать, что сегодня была репетиция», – сказал Долганский.

Финал Кубка Украины пройдет 15 мая.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Минай Ворскла - Минай Сергей Долганский
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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BekXan
Долганський ти не поважаєш свій клуб в тебе немає значить поваги до вболівальників і клубу якщо і досі не подав в відставку !
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