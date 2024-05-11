Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХОЛАНД: «Я нахожусь в идеальном месте — Гвардиола заботится обо мне»
Англия
11 мая 2024, 11:58 |
114
0

ХОЛАНД: «Я нахожусь в идеальном месте — Гвардиола заботится обо мне»

Форвард хочет выигрывать трофеи

11 мая 2024, 11:58 |
114
0
ХОЛАНД: «Я нахожусь в идеальном месте — Гвардиола заботится обо мне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что доволен текущим развитием своей карьеры.

«Не могу контролировать то, что люди говорят обо мне. Мне просто нужно сосредоточиться на том, что я должен делать на поле. Моя работа не в том, чтобы походить на Родри и контролировать игру: он находится в штрафной площади «Манчестер Сити», останавливая атаки.

Меня не волнует, что говорят люди. Были разговоры о том, сколько раз мне следует касаться мяча. Когда я забиваю, никто об этом не говорит, а когда нет, люди начинают упоминать мои удары. Это часть моей жизни. Я не могу контролировать то, что люди говорят обо мне. Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде победить. В конце концов, вы можете играть, не касаясь мяча… Вы можете делать это движениями, мысленно, осознанно… Это огромная часть, речь идет не только о касаниях мяча. Конечно, нужно касаться мяча, но я знаю, какова моя роль в этой команде.

Я нахожусь в идеальном месте: я молод, у меня есть Пеп Гвардиола, который обо мне заботится. У меня все хорошо, мне это нравится, и я счастлив! Я хочу большего. Моя единственная цель — выиграть Премьер-лигу, а после победы в Премьер-лиге я сосредоточусь на завоевании Кубка Англии. Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным. Мне это очень понравилось, поэтому я хотел бы сделать это снова», — цитирует Холанда AS.

По теме:
Фулхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Это не проблема». Тренер Челси готов к увольнению после сезона
Эрлинг Холанд Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Вишневський Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В матче Шахтер – Динамо определится судьба чемпионства»
Футбол | 11 мая 2024, 10:20 2
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В матче Шахтер – Динамо определится судьба чемпионства»
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «В матче Шахтер – Динамо определится судьба чемпионства»

Бывший игрок двух команд – о центральном матче тура

«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
Бокс | 10 мая 2024, 17:49 0
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри

Скотт удивлен физической формой Фьюри

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая
Футбол | 11.05.2024, 11:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Теннис | 10.05.2024, 19:05
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Футбол | 11.05.2024, 07:01
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
09.05.2024, 20:46
Футбол
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 43
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
09.05.2024, 17:12 1
Хоккей
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
09.05.2024, 10:13 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03 2
Футбол
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге
18-летняя финалистка юниорского Уимблдона попалась на допинге
09.05.2024, 15:37
Теннис
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
09.05.2024, 19:51 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем