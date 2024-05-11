ХОЛАНД: «Я нахожусь в идеальном месте — Гвардиола заботится обо мне»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что доволен текущим развитием своей карьеры.

«Не могу контролировать то, что люди говорят обо мне. Мне просто нужно сосредоточиться на том, что я должен делать на поле. Моя работа не в том, чтобы походить на Родри и контролировать игру: он находится в штрафной площади «Манчестер Сити», останавливая атаки.

Меня не волнует, что говорят люди. Были разговоры о том, сколько раз мне следует касаться мяча. Когда я забиваю, никто об этом не говорит, а когда нет, люди начинают упоминать мои удары. Это часть моей жизни. Я не могу контролировать то, что люди говорят обо мне. Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде победить. В конце концов, вы можете играть, не касаясь мяча… Вы можете делать это движениями, мысленно, осознанно… Это огромная часть, речь идет не только о касаниях мяча. Конечно, нужно касаться мяча, но я знаю, какова моя роль в этой команде.

Я нахожусь в идеальном месте: я молод, у меня есть Пеп Гвардиола, который обо мне заботится. У меня все хорошо, мне это нравится, и я счастлив! Я хочу большего. Моя единственная цель — выиграть Премьер-лигу, а после победы в Премьер-лиге я сосредоточусь на завоевании Кубка Англии. Я хочу выигрывать больше крупных трофеев, потому что ощущение от выигрыша требла было нереальным. Мне это очень понравилось, поэтому я хотел бы сделать это снова», — цитирует Холанда AS.