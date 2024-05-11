Журналист: Лунин заслужил сыграть в финале ЛЧ, но разве футбол справедлив?

Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня на легендарном стадионе «Уэмбли» сыграет против дортмундской «Боруссии».

Испанский журналист Ману Карреньо высказался, кто должен защищать ворота «Реала» в решающем поединке главного еврокубка.

«Я считаю, что в футболе нет справедливости. Заслужил ли Лунин сыграть в финале? Да. Но с другой стороны, у вас в команде есть лучший вратарь мира, восстановившийся от травмы и набирающий хорошую форму. Если у вас есть здоровый лучший вратарь в мире – он должен играть. Многие говорят, что жаль Лунина, который так упорно работал и заслуживает сыграть, и я с этим согласен, но считаю, что должен играть Тибо», – отметил журналист.

Напомним, Андрей Лунин не попал в стартовый состав «Реала» на матч Ла Лиги против «Гранады».