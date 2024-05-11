Испания11 мая 2024, 17:46 | Обновлено 11 мая 2024, 17:48
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Лунин снова отдыхает. Состав Реала на матч Ла Лиги
Украинский вратарь в чемпионате Испании снова остался в запасе
11 мая 2024, 17:46 | Обновлено 11 мая 2024, 17:48
1427
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В 19:30 начнется матч чемпионата Испании между Гранадой и Реалом. В составе мадридской команды в основе второй кряду поединок Ла Лиги проведет вратарь Тибо Куртуа.
Бельгиец недавно восстановился после травмы и снова получил шанс в стартовом составе, тогда как в полуфинале Лиги чемпионов играл украинец Андрей Лунин, который сегодня остался в запасе.
Реал уже стал чемпионом, а Гранада вылетела из элиты.
В мадридской команде все еще обсуждают вопрос, кто будет основным вратарем в финале Лиги чемпионов.
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