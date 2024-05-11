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Испания
11 мая 2024, 17:46 | Обновлено 11 мая 2024, 17:48
1427
1

Лунин снова отдыхает. Состав Реала на матч Ла Лиги

Украинский вратарь в чемпионате Испании снова остался в запасе

11 мая 2024, 17:46 | Обновлено 11 мая 2024, 17:48
1427
1
Лунин снова отдыхает. Состав Реала на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Лунин и Куртуа

В 19:30 начнется матч чемпионата Испании между Гранадой и Реалом. В составе мадридской команды в основе второй кряду поединок Ла Лиги проведет вратарь Тибо Куртуа.

Бельгиец недавно восстановился после травмы и снова получил шанс в стартовом составе, тогда как в полуфинале Лиги чемпионов играл украинец Андрей Лунин, который сегодня остался в запасе.

Реал уже стал чемпионом, а Гранада вылетела из элиты.

В мадридской команде все еще обсуждают вопрос, кто будет основным вратарем в финале Лиги чемпионов.

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Источник: Куртуа будет стабильно играть в матчах за Реал до финала ЛЧ
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Реал Мадрид Гранада Андрей Лунин Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
Мог бы Кепу выпустить для разнообразия, чем так беспалевно готовить Куртуа под финал ЛЧ.
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