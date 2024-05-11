ПСЖ купит 4-5 игроков на сэкономленные от ухода Мбаппе деньги
Форвард уже опубликовал прощальное видео
После ухода форварда Килиана Мбаппе у ПСЖ «освободится» 225 миллионов евро.
По данным журналиста Фабрицио Романо, парижане планируют инвестировать высвобожденные средства на покупку четырех-пяти новых футболистов.
Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. За этот период форвард провел 306 матчей и забил 255 голов. В составе парижан он выиграл 15 трофеев, в том числе 7 раз стал чемпионом Франции.
Отметим, что Килиан уже записал прощальное видео, в котором сообщил, что покидает ПСЖ. Правда, где именно продолжит карьеру форвард, официальной информации пока нет.
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