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  4. ПСЖ купит 4-5 игроков на сэкономленные от ухода Мбаппе деньги
Франция
11 мая 2024, 08:21 |
743
0

ПСЖ купит 4-5 игроков на сэкономленные от ухода Мбаппе деньги

Форвард уже опубликовал прощальное видео

11 мая 2024, 08:21 |
743
0
ПСЖ купит 4-5 игроков на сэкономленные от ухода Мбаппе деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

После ухода форварда Килиана Мбаппе у ПСЖ «освободится» 225 миллионов евро.

По данным журналиста Фабрицио Романо, парижане планируют инвестировать высвобожденные средства на покупку четырех-пяти новых футболистов.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. За этот период форвард провел 306 матчей и забил 255 голов. В составе парижан он выиграл 15 трофеев, в том числе 7 раз стал чемпионом Франции.

Отметим, что Килиан уже записал прощальное видео, в котором сообщил, что покидает ПСЖ. Правда, где именно продолжит карьеру форвард, официальной информации пока нет.

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Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Юрій Вишневський Источник: Фабрицио Романо
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