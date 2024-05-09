Унаи ЭМЕРИ: «Буду готовить нас к реваншу»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги конференций против «Олимпиакоса» (9 мая, 22:00. Первый матч – 2:4):

«Мы должны играть лучше. Мы должны создать новый опыт с нашими игроками и нашей идеей. Это самая большая игра сезона Мы получили удовольствие от того, что приехали сюда. Выиграть трофей в Европе очень трудно.

Чтобы попасть сюда, нужно быть настойчивым, но если мы не выиграем завтра, то этот процесс будет понятен. Возможно, мы могли бы быть фаворитами перед первым матчем, но они показали нам свою силу и теперь они являются фаворитами. Я буду готовить нас к реваншу, но наш подход не меняется».