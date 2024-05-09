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  4. Унаи ЭМЕРИ: «Буду готовить нас к реваншу»
Лига конференций
09 мая 2024, 17:27 |
216
0

Унаи ЭМЕРИ: «Буду готовить нас к реваншу»

Тренер «Астон Виллы» – о матче против «Олимпиакоса»

09 мая 2024, 17:27 |
216
0
Унаи ЭМЕРИ: «Буду готовить нас к реваншу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги конференций против «Олимпиакоса» (9 мая, 22:00. Первый матч – 2:4):

«Мы должны играть лучше. Мы должны создать новый опыт с нашими игроками и нашей идеей. Это самая большая игра сезона Мы получили удовольствие от того, что приехали сюда. Выиграть трофей в Европе очень трудно.

Чтобы попасть сюда, нужно быть настойчивым, но если мы не выиграем завтра, то этот процесс будет понятен. Возможно, мы могли бы быть фаворитами перед первым матчем, но они показали нам свою силу и теперь они являются фаворитами. Я буду готовить нас к реваншу, но наш подход не меняется».

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Унаи Эмери Астон Вилла Олимпиакос Пирей Лига конференций
Олег Дидух Источник: BBC
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