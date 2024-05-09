ФОТО. Финалиста Ролан Гаррос 2023 вернулась к тренировкам после операции

14-я ракетка мира Каролина Мухова вернулась к тренировкам после операцию на запястье, которая была сделана в феврале.

Травма была получена на Открытом чемпионате США, где чешка в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. С тех пор Каролина на корт не выходила, не сыграв на Итоговом турнире и Открытом чемпионате Австралии.

«Скучала по этому чувству», – написала теннисистка.

Отметим, что Мухова в прошлом году играла в финале Открытого чемпионата Франции.