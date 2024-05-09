Уимблдон09 мая 2024, 16:18 |
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ФОТО. Финалиста Ролан Гаррос 2023 вернулась к тренировкам после операции
Каролина Мухова готовится к возвращению на корт
09 мая 2024, 16:18 |
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14-я ракетка мира Каролина Мухова вернулась к тренировкам после операцию на запястье, которая была сделана в феврале.
Травма была получена на Открытом чемпионате США, где чешка в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. С тех пор Каролина на корт не выходила, не сыграв на Итоговом турнире и Открытом чемпионате Австралии.
«Скучала по этому чувству», – написала теннисистка.
Отметим, что Мухова в прошлом году играла в финале Открытого чемпионата Франции.
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