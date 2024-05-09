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  4. ФОТО. Финалиста Ролан Гаррос 2023 вернулась к тренировкам после операции
Уимблдон
09 мая 2024, 16:18 |
345
0

ФОТО. Финалиста Ролан Гаррос 2023 вернулась к тренировкам после операции

Каролина Мухова готовится к возвращению на корт

09 мая 2024, 16:18 |
345
0
ФОТО. Финалиста Ролан Гаррос 2023 вернулась к тренировкам после операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

14-я ракетка мира Каролина Мухова вернулась к тренировкам после операцию на запястье, которая была сделана в феврале.

Травма была получена на Открытом чемпионате США, где чешка в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. С тех пор Каролина на корт не выходила, не сыграв на Итоговом турнире и Открытом чемпионате Австралии.

«Скучала по этому чувству», – написала теннисистка.

Отметим, что Мухова в прошлом году играла в финале Открытого чемпионата Франции.

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Каролина Мухова фото травма
Владимир Клепач Источник: Instagram
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