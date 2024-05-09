Тухель объяснил свое решение заменить Кейна на 68-й минуте матча с Реалом

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил свое решение заменить лучшего бомбардира команды Гарри Кейна на 84-й минуте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

«Он не смог продолжить игру. Мне пришлось заменить всех четырех игроков нападения. У Гарри были проблемы со спиной.

Замена Гнабри? Опять подколенное сухожилие. Снова та же самая травма, подколенное сухожилие, это продолжается уже некоторое время», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, «Бавария» пропустила на 88-й и 90+1-й минутах, в итоге вылетев из розыгрыша турнира.