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  4. Тухель объяснил свое решение заменить Кейна на 68-й минуте матча с Реалом
Лига чемпионов
09 мая 2024, 16:02 |
476
0

Тухель объяснил свое решение заменить Кейна на 68-й минуте матча с Реалом

Лучший бомбардир Баварии не мог продолжать игру из-за проблем со спиной

09 мая 2024, 16:02 |
476
0
Тухель объяснил свое решение заменить Кейна на 68-й минуте матча с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель и Гарри Кейн

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил свое решение заменить лучшего бомбардира команды Гарри Кейна на 84-й минуте ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

«Он не смог продолжить игру. Мне пришлось заменить всех четырех игроков нападения. У Гарри были проблемы со спиной.

Замена Гнабри? Опять подколенное сухожилие. Снова та же самая травма, подколенное сухожилие, это продолжается уже некоторое время», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, «Бавария» пропустила на 88-й и 90+1-й минутах, в итоге вылетев из розыгрыша турнира.

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Томас Тухель Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал пресс-конференция Гарри Кейн травма спины
Юрій Вишневський Источник: Bayern & Germany
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