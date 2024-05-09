Атлетико вступил в борьбу с МЮ за защитника Ювентуса
Глейсон Бремер может покинуть Турин летом
«Атлетико» Мадрид вступил в борьбу за центрального защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера. Об этом сообщают итальянские СМИ.
На 27-летнего защитника сборной Бразилии также претендует «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы включить в сделку Мейсона Гринвуда.
«Ювентус» хочет получить за Бремера 70 миллионов евро. Однако пока что «Старой синьоре» никто не предлагал более 50 миллионов.
В нынешнем сезоне на счету Бремера 3 гола в 37 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Контракт игрока рас считан до лета 2028 года.
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