Манчестер Юнайтед может обменять скандального футболиста на игрока Ювентуса
Бремер стоит в четыре раза дороже Гринвуда
Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, на правах аренды выступающий за «Хетафе», может продолжить карьеру в Италии.
По информации La Gazzetta dello Sport, «красные дьяволы» рассматривают возможность обменять англичанина с доплатой на защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера.
В своем первом сезоне в Испании 22-летний Гринвуд забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 29 матчах за «Хетафе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 15 млн евро.
Бремер же в 31 матче Серии А забил 2 гола. Стоимость 27-летнего бразильца оценивается в 60 млн в евровалюте.
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