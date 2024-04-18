Манчестер Юнайтед может обменять скандального футболиста на игрока Ювентуса

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, на правах аренды выступающий за «Хетафе», может продолжить карьеру в Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, «красные дьяволы» рассматривают возможность обменять англичанина с доплатой на защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера.

В своем первом сезоне в Испании 22-летний Гринвуд забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 29 матчах за «Хетафе» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 15 млн евро.

Бремер же в 31 матче Серии А забил 2 гола. Стоимость 27-летнего бразильца оценивается в 60 млн в евровалюте.