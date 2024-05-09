В Баварии рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов

Спортивный директор «Баварии» Максимилиан Эберль высказался о судействе в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

В самой концовке встречи случился скандальный эпизод, в результате которого защитник немецкой команды Маттейс де Лигт забил гол, но его отменили из-за офсайда. Главный арбитр не стал смотреть VAR, среагировав на сигнал своего помощника, что вызвало большое недовольство со стороны мюнхенцев.

«Нечего объяснять. Никакого желания что-то объяснять. Сколько лет существует VAR? Сколько лет существует это правило офсайда? Для меня это крайне странно и сомнительно.

Он дал свисток, поэтому никакой видеоассистент не мог вмешаться, потому что это было перед воротами. Судья сказал, что это была его ошибка. Нам на это плевать. Де Лигт также объяснил, что Марциняк признал свою ошибку и упустил из виду, насколько близко были друг к другу Мазрауи и защитник «Реала» Антонио Рюдигер. Он также сказал: извините, я этого не видел. Соответственно, буду, как и все в нашем клубе, держать кулачки за «Боруссию» в финале», — цитирует функционера Sky Sports.