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Лига чемпионов
09 мая 2024, 14:57 |
2156
2

В Баварии рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов

Мюнхенский клуб обиделся на своего соперника по полуфиналу

09 мая 2024, 14:57 |
2156
2
В Баварии рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Эберль (слева)

Спортивный директор «Баварии» Максимилиан Эберль высказался о судействе в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

В самой концовке встречи случился скандальный эпизод, в результате которого защитник немецкой команды Маттейс де Лигт забил гол, но его отменили из-за офсайда. Главный арбитр не стал смотреть VAR, среагировав на сигнал своего помощника, что вызвало большое недовольство со стороны мюнхенцев.

«Нечего объяснять. Никакого желания что-то объяснять. Сколько лет существует VAR? Сколько лет существует это правило офсайда? Для меня это крайне странно и сомнительно.

Он дал свисток, поэтому никакой видеоассистент не мог вмешаться, потому что это было перед воротами. Судья сказал, что это была его ошибка. Нам на это плевать. Де Лигт также объяснил, что Марциняк признал свою ошибку и упустил из виду, насколько близко были друг к другу Мазрауи и защитник «Реала» Антонио Рюдигер. Он также сказал: извините, я этого не видел. Соответственно, буду, как и все в нашем клубе, держать кулачки за «Боруссию» в финале», — цитирует функционера Sky Sports.

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Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Боруссия Дортмунд Шимон Марциняк
Юрій Вишневський Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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Ниють, що суддя зафіксував офсайд без ВАРу і пофіг, що обидва гравці Баварії, в сторону яких був пас, були позагрою. Тобто ниють на правильне рішення судді.
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