ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 17-летним вундеркиндом

«Барселона» официально сообщила о продлении контракта с 17-летним центральным защитником первой команды Пау Кубарси. Предыдущее соглашение действовало до 2026 года, новое будет рассчитано до лета 2027 года.

Финансовые подробности сделки не сообщаются. Ранее в СМИ была информация о том, что в контракте пропишут клаусулу в размере 1 миллиарда евро.

Кубарси стал игроков основы «Барселоны» по ходу нынешнего сезона и уже провел за команду Хави 20 матчей во всех турнирах, отличившись в них 1 ассистом. Трансферная стоимость 17-летнего защитника сборной Испании уже сейчас оценивается в 25 миллионов евро.