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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 17-летним вундеркиндом
Испания
09 мая 2024, 14:56 |
477
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 17-летним вундеркиндом

Пау Кубарси останется в клубе до 2027 года

09 мая 2024, 14:56 |
477
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 17-летним вундеркиндом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

«Барселона» официально сообщила о продлении контракта с 17-летним центральным защитником первой команды Пау Кубарси. Предыдущее соглашение действовало до 2026 года, новое будет рассчитано до лета 2027 года.

Финансовые подробности сделки не сообщаются. Ранее в СМИ была информация о том, что в контракте пропишут клаусулу в размере 1 миллиарда евро.

Кубарси стал игроков основы «Барселоны» по ходу нынешнего сезона и уже провел за команду Хави 20 матчей во всех турнирах, отличившись в них 1 ассистом. Трансферная стоимость 17-летнего защитника сборной Испании уже сейчас оценивается в 25 миллионов евро.

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Олег Дидух Источник: ФК Барселона
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