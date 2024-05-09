ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с 17-летним вундеркиндом
Пау Кубарси останется в клубе до 2027 года
«Барселона» официально сообщила о продлении контракта с 17-летним центральным защитником первой команды Пау Кубарси. Предыдущее соглашение действовало до 2026 года, новое будет рассчитано до лета 2027 года.
Финансовые подробности сделки не сообщаются. Ранее в СМИ была информация о том, что в контракте пропишут клаусулу в размере 1 миллиарда евро.
Кубарси стал игроков основы «Барселоны» по ходу нынешнего сезона и уже провел за команду Хави 20 матчей во всех турнирах, отличившись в них 1 ассистом. Трансферная стоимость 17-летнего защитника сборной Испании уже сейчас оценивается в 25 миллионов евро.
✍️ PAU CUBARSÍ— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 9, 2024
💙 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ ❤️ pic.twitter.com/IfSmtWoqDS
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