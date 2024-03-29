Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Хотят продлить контракт Кубарси еще до конца сезона
«Барселона» намерена заранее решить вопрос с продлением контракта 17-летнего центрального защитника Пау Кубарси, который недавно дебютировал в первой команде и быстро стал основным.
Сообщается, что юному игроку предложен новый договор с клаусулой в 1 миллиард евро. Каталонский клуб надеется закрыть вопрос до конца сезона, так как текущий договор истекает в 2026 году.
В нынешнем сезоне Пау успел провести 10 матчей в Ла Лиге, две игры в Кубке Испании, а также дебютировать в Лиге чемпионов и за сборную Испании.
Наставник команды Хави назвал Кубарси и Ламина Ямала игроками, которые ознаменуют новую эру «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фемис Сагиров поделился интересной историей многолетней давности
Однако не факт, что бразилец останется в донецком клубе, а не переберется в другое место