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  4. Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Испания
29 марта 2024, 22:48 |
745
1

Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд

Хотят продлить контракт Кубарси еще до конца сезона

29 марта 2024, 22:48 |
745
1
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

«Барселона» намерена заранее решить вопрос с продлением контракта 17-летнего центрального защитника Пау Кубарси, который недавно дебютировал в первой команде и быстро стал основным.

Сообщается, что юному игроку предложен новый договор с клаусулой в 1 миллиард евро. Каталонский клуб надеется закрыть вопрос до конца сезона, так как текущий договор истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне Пау успел провести 10 матчей в Ла Лиге, две игры в Кубке Испании, а также дебютировать в Лиге чемпионов и за сборную Испании.

Наставник команды Хави назвал Кубарси и Ламина Ямала игроками, которые ознаменуют новую эру «Барселоны».

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Пау Кубарси Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Источник Фабрицио Романо
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Луганчанин
Уже был Фати. До первой травмы.
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