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  4. ФОТО. Хоселу два года назад приезжал на финал ЛЧ как болельщик Реала
Лига чемпионов
09 мая 2024, 14:06 |
1011
0

ФОТО. Хоселу два года назад приезжал на финал ЛЧ как болельщик Реала

Вчера форвард своим дублем вывел «сливочных» в решающий матч нынешнего розыгрыша турнира

09 мая 2024, 14:06 |
1011
0
ФОТО. Хоселу два года назад приезжал на финал ЛЧ как болельщик Реала

Нападающий «Реала» Хоселу, ставший героем ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», поделился эмоциями от выхода в финал турнира.

В ответном поединке, прошедшем на «Сантьяго Бернабеу», 34-летний футболист вышел на замену и оформил дубль в концовке, который принес мадридской команде победу со счетом 2:1.

Еще два года назад Хоселу посещал финал Лиги чемпионов в Париже вместе с отцом в качестве болельщика «Реала». В «Королевский клуб» испанский форвард перешел на правах аренды из «Эспаньола» летом прошлого года.

«Для меня Мадрид — это часть моей жизни. Я болею за «Реал» с самого детства. У меня была возможность побывать в качестве болельщика на том финале. Такие моменты, как сегодня, приготовила для меня судьба. Это был невероятный вечер. Моя карьера стоила того, чтобы иметь возможность надеть эту футболку. Это самое прекрасное, что может чувствовать футболист», — приводит слова Хоселу La Sexta.

Напомним, в финале Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».

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Хоселу Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов
Юрій Вишневський Источник: laSexta
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