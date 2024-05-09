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Лига чемпионов
09 мая 2024, 13:54 | Обновлено 09 мая 2024, 14:01
830
0

Анчелотти установил абсолютный тренерский рекорд в Лиге чемпионов

«Реал» Мадрид под руководством итальянца вышел в финал турнира

09 мая 2024, 13:54 | Обновлено 09 мая 2024, 14:01
830
0
Анчелотти установил абсолютный тренерский рекорд в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 8 мая, в Мадриде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов отношения выяснили «Реал» и «Бавария».

Игра завершилась волевой победой «галактикос» со счетом 2:1, которая принесла им путевку в финал, так как в первой встрече команд была зафиксирована ничья 2:2.

Итальянец Карло Анчелотти, выведя «Реал» в финале, установил абсолютный тренерский рекорд по количеству участий в решающем матче турнира. Игра 1 июня в Лондоне с «Боруссией» Дортмунд станет для Папы Карло шестым финалом в Лиге чемпионов

Анчелотти дважды выиграл ЛЧ с «Реалом» (в 2014 и 2022 годах) и два раза с «Миланом» (2003, 2007). Единственное поражение в финале у него было с «россонери» в 2005 году от «Ливерпуля».

Ранее стала известна награда игрокам «Реала» от Анчелотти за выход в финал ЛЧ.

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Юрій Остроумов Источник: Squawka
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