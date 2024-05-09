Анчелотти установил абсолютный тренерский рекорд в Лиге чемпионов

В среду, 8 мая, в Мадриде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов отношения выяснили «Реал» и «Бавария».

Игра завершилась волевой победой «галактикос» со счетом 2:1, которая принесла им путевку в финал, так как в первой встрече команд была зафиксирована ничья 2:2.

Итальянец Карло Анчелотти, выведя «Реал» в финале, установил абсолютный тренерский рекорд по количеству участий в решающем матче турнира. Игра 1 июня в Лондоне с «Боруссией» Дортмунд станет для Папы Карло шестым финалом в Лиге чемпионов

Анчелотти дважды выиграл ЛЧ с «Реалом» (в 2014 и 2022 годах) и два раза с «Миланом» (2003, 2007). Единственное поражение в финале у него было с «россонери» в 2005 году от «Ливерпуля».

Ранее стала известна награда игрокам «Реала» от Анчелотти за выход в финал ЛЧ.