Лунин установил новое достижение для украинских спортсменов в Instagram
На Андрея теперь подписаны 3 миллиона человек
Вратарь «Реала» Андрей Лунин после выхода мадридского клуба в финал Лиги чемпионов увеличил количество подписчиков в инстаграме.
На данный момент на него подписаны более 3 миллионов человек. Это абсолютный рекорд для украинских спортсменов в этой социальной сети.
В тройку самых популярных украинских представителей спорта в Instagram таже входят игрок «Арсенала» Александр Зинченко (2,6 млн), а также боксер Александр Усик (2 млн).
В среду «Реал» оформил волевую победу над «Баварией» (2:1), Лунин отыграл весь матч. В финале «сливочные» сразятся против «Боруссии» из Дортмунда.
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