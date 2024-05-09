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  4. Лунин установил новое достижение для украинских спортсменов в Instagram
Лига чемпионов
09 мая 2024, 13:40 |
1682
1

Лунин установил новое достижение для украинских спортсменов в Instagram

На Андрея теперь подписаны 3 миллиона человек

09 мая 2024, 13:40 |
1682
1
Лунин установил новое достижение для украинских спортсменов в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин после выхода мадридского клуба в финал Лиги чемпионов увеличил количество подписчиков в инстаграме.

На данный момент на него подписаны более 3 миллионов человек. Это абсолютный рекорд для украинских спортсменов в этой социальной сети.

В тройку самых популярных украинских представителей спорта в Instagram таже входят игрок «Арсенала» Александр Зинченко (2,6 млн), а также боксер Александр Усик (2 млн).

В среду «Реал» оформил волевую победу над «Баварией» (2:1), Лунин отыграл весь матч. В финале «сливочные» сразятся против «Боруссии» из Дортмунда.

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Александр Усик Реал Мадрид Александр Зинченко Instagram Андрей Лунин Лига чемпионов
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Умник
Заслуга Насти огромная в этом.
Лунины молодцы
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