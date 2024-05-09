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  4. МЮЛЛЕР – о суддейском скандале в матче с Реалом: «Смешная ситуация»
Лига чемпионов
09 мая 2024, 13:34 |
2370
0

МЮЛЛЕР – о суддейском скандале в матче с Реалом: «Смешная ситуация»

Полузащитник не знает, что нашло на рефери

09 мая 2024, 13:34 |
2370
0
МЮЛЛЕР – о суддейском скандале в матче с Реалом: «Смешная ситуация»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о судействе в ответном полуфинальном матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов (1:2).

«Смешная ситуация с судейством. Я не знаю, что на него нашло», — приводит слова Мюллера Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

Первый матч завершился со счётом 2:2. «Реал» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».

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Томас Мюллер Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов
Юрій Вишневський Источник: Twitter
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