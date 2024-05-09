Без Мудрика. Оглашены претенденты на приз лучшему молодому игроку АПЛ
Среди соискателей трофей 8 игроков
Английская Премьер-лиги объявила номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона-2023/2024.
На приз могут претендовать футболисты, которым на момент старта сезона было 23 года или меньше.
В список претендентов вошли Филип Фоден и Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака и Вильям Салиба (оба – «Арсенал»), а также Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).
Победитель голосования среди болельщиков и экспертов будет объявлен 18 мая. Само же голосование завершится 13-го числа.
Ранее стало известно, что два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ.
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