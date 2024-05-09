Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Мудрика. Оглашены претенденты на приз лучшему молодому игроку АПЛ
Англия
09 мая 2024, 13:05 | Обновлено 09 мая 2024, 13:14
302
3

Без Мудрика. Оглашены претенденты на приз лучшему молодому игроку АПЛ

Среди соискателей трофей 8 игроков

09 мая 2024, 13:05 | Обновлено 09 мая 2024, 13:14
302
3
Без Мудрика. Оглашены претенденты на приз лучшему молодому игроку АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Коул Палмер

Английская Премьер-лиги объявила номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона-2023/2024.

На приз могут претендовать футболисты, которым на момент старта сезона было 23 года или меньше.

В список претендентов вошли Филип Фоден и Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака и Вильям Салиба (оба – «Арсенал»), а также Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).

Победитель голосования среди болельщиков и экспертов будет объявлен 18 мая. Само же голосование завершится 13-го числа.

Ранее стало известно, что два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ.

По теме:
Известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Кто откуда?
Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Арсенал
Назван новый фаворит на Золотой мяч 2024 после суперматча Реал – Бавария
Английская Премьер-лига Коул Палмер Букайо Сака Эрлинг Холанд
Юрій Остроумов Источник: Premier League
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
Футбол | 09 мая 2024, 00:56 21
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда

Шимон Марциняк принял спорное решение, не позволив мюнхенцам доиграть момент

Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ
Футбол | 09 мая 2024, 12:13 0
Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ
Стало известно, что сказал Тухель президенту Реала после матча ЛЧ

Мадридцы обыграли мюнхенцев и вышли в финал главного еврокубка

Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 09.05.2024, 01:40
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
ФОТО. Легендарный Модрич дал волю эмоциям после победы Реала над Баварией
Футбол | 09.05.2024, 09:49
ФОТО. Легендарный Модрич дал волю эмоциям после победы Реала над Баварией
ФОТО. Легендарный Модрич дал волю эмоциям после победы Реала над Баварией
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Футбол | 09.05.2024, 05:35
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sudyadred
Интересно,  а по мнению редакции sport.ua Мудрик должен быть в этом рейтинге? 
Ответить
+3
Chort
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА, ЭТА ШО ЗА БЕЗПРЕЖЕЛ ТВАРЯТ АНГАСАКСЫ КАК МОЖНА ЛУЧШЕГО МАЛАДОГА ИГРАКА ДАЖЕ В ТОП НЕ ВНАСИТЬ? МАЯ КРОТО БОТО БАНДА ПРЕДЛАГАЮ ПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ, ЭТАТ ТИТУТ МИШЬКИ КАК ИЬНАШЕМУ ШАХТЕРУ ПРЕНАДЛЕЖЫТ ПО ПРАВУ 
Ответить
-1
apepa
Скоро Судаков приедет в Челси. Ему дадут этот приз!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 1
Футбол
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
08.05.2024, 07:01 3
Футбол
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
Одна из самых сексуальных теннисисток мира внезапно завершила карьеру
08.05.2024, 14:39 8
Теннис
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 2
Футбол
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
07.05.2024, 18:48 4
Футбол
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
08.05.2024, 06:45 44
Футбол
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
09.05.2024, 07:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем