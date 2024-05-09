Мирослав СТУПАР: «Игроки Баварии не должны обвинять арбитра»

После повторного полуфинального матча Лиги чемпионов по футболу между «Реалом» и «Баварией» участники противостояния высказали немало претензий в адрес арбитра Шимона Марциняка.

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку работе польского арбитра:

- Считаю, что Шимон Марциняк справился со своими обязанностями. В первом тайме у него вообще было мало работы. Страсти на поле начали бушевать после того, как «Бавария» вышла вперед. Но арбитр уверенно контролировал ход событий, тем более, что в ключевые моменты могла подстраховать система VAR. Сказывался не только огромный опыт Марциняка в обслуживании матчей такого ранга, но и то, что он сам в свое время хорошо играл в футбол, поэтому чувствовал дух борьбы.

А послематчевые претензии участников это – эмоции, часть футбольного спектакля. Можно понять отчаяние игроков «Баварии», но они сами виноваты, ведь реализовали далеко не все созданные голевые моменты. По крайней мере, Марциняк, на мой взгляд, отсудил лучше своего итальянского коллеги, обслуживавшего другой полуфинал: «ПСЖ» – «Боруссbя» и не заметил нарушения гостей на Мбаппе, за которое следовало назначать пенальти, – сказал Ступар.

Напомним, что «Реал» под занавес матча вырвал победу у «Баварии» – 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией».