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Лига чемпионов
09 мая 2024, 10:07 | Обновлено 09 мая 2024, 10:14
1769
0

ФОТО. Ликование Реала с Луниным после выхода в финал Лиги чемпионов

Мадридцы в полуфинале прошли «Баварию»

09 мая 2024, 10:07 | Обновлено 09 мая 2024, 10:14
1769
0
ФОТО. Ликование Реала с Луниным после выхода в финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснили местный «Реал», ворота которого весь поединок защищал украинец Андрей Лунин, и немецкая «Бавария».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала», который завоевал путевку в финал, так как первая встреча команд принесла ничью 2:2.

1 июня в Лондоне «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Боруссией» из Дортмунда.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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