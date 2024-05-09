ФОТО. Ликование Реала с Луниным после выхода в финал Лиги чемпионов

В среду, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснили местный «Реал», ворота которого весь поединок защищал украинец Андрей Лунин, и немецкая «Бавария».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала», который завоевал путевку в финал, так как первая встреча команд принесла ничью 2:2.

1 июня в Лондоне «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Боруссией» из Дортмунда.