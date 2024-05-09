Лига чемпионов09 мая 2024, 10:07 | Обновлено 09 мая 2024, 10:14
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ФОТО. Ликование Реала с Луниным после выхода в финал Лиги чемпионов
Мадридцы в полуфинале прошли «Баварию»
09 мая 2024, 10:07 | Обновлено 09 мая 2024, 10:14
1769
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В среду, 8 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в Мадриде отношения выяснили местный «Реал», ворота которого весь поединок защищал украинец Андрей Лунин, и немецкая «Бавария».
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала», который завоевал путевку в финал, так как первая встреча команд принесла ничью 2:2.
1 июня в Лондоне «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Боруссией» из Дортмунда.
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