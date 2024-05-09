WTA09 мая 2024, 08:49 |
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ФОТО. Длинноногая красавица. Костюк в коротких шортах прогулялась по Риму
Марта в 1/32 финала турнира WTA 1000 в столице Италии сыграет против Наоми Осака
09 мая 2024, 08:49 |
1361
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) поделилась фотографией в коротких шортах в своем Instagram.
Марта сейчас находится в столице Италии Риме, где примет участие на грунтовом турнире WTA 1000.
В 1/32 финала украинка сыграет против Наоми Осаки. Японка на старте престижных соревнований выбила Клару Бюрель.
ФОТО. Длинноногая красавица. Костюк в коротких шортах прогулялась по Риму
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