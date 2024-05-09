Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) поделилась фотографией в коротких шортах в своем Instagram.

Марта сейчас находится в столице Италии Риме, где примет участие на грунтовом турнире WTA 1000.

В 1/32 финала украинка сыграет против Наоми Осаки. Японка на старте престижных соревнований выбила Клару Бюрель.

ФОТО. Длинноногая красавица. Костюк в коротких шортах прогулялась по Риму