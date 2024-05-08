Юрий ГУРА: «Вернидуб в Шерифе? Обыграть Реал сможет далеко не каждый»

Украинский специалист Юрий Гура, накануне официально ставший главным тренером молдавского «Шерифа» из Тирасполя, приступил к выполнению своих обязанностей.

Sport.ua стало известно об особенностях контракта между 47-летним украинцем и тираспольским клубом. Он заключен сроком на один год, но с одним примечанием. Если работа бывшего наставника «Александрии» будет продуктивной, а выступления «Шерифа» на разных фронтах успешными, предусмотрена пролонгация договора между заинтересованными сторонами.



– В «Шериф» поехали без раздумий?



– Какие могут быть размышления? Согласился сразу же, без каких-либо колебаний. Такое приглашение бывает раз в жизни (улыбается). «Шериф» в Молдове, это как у нас в Украине «Динамо» (Киев) и «Шахтер». Это клуб такого же плана.

– Насколько поразила вас инфраструктура клуба?

– Очень поразила. Тирасполь – футбольный город. Чего только стоит клубная база «Шерифа». Я подобного раньше не видел. Мне кажется, что даже в Украине нет такой инфраструктуры, которая есть в Тирасполе. Четырнадцать тренировочных полей, две спортивные арены – одна Малая, другая – Большая. А еще бассейн, открытые и закрытые теннисные корты, манеж последнего поколения, футбольная академия, гостиница и все необходимое для восстановления. Всем этим я очень приятно удивлен.



– Бывали ли раньше в Тирасполе? Если да, то сколько раз, когда и с какой командой?

– Бывал в детстве, когда приезжал в этот город для участия в футбольных турнирах. Это было еще в далеких 80-х. С тех пор ни разу в Тирасполе не было.



– Какая задача поставлена перед вами руководством клуба?

– Выигрывать в каждом матче. В текущем чемпионате Молдовы первым идет «Петрокуб», опережающий «Шериф» на пять очков. Мы на втором месте. Чтобы нам стать чемпионами, конкуренту нужно оба матча проиграть, а нашей команде выиграть. Что касается еврокубков, то задача проходить как можно дальше.



– Повстречали ли в Тирасполе кого-то из футбольных людей, знакомых вам за время, проведенное в футболе?

– Если честно, то с базы за все дни моего пребывания в Шерифе я еще ни разу не выезжал. Очень занят работой. В нее включился сразу. Работаю с теми людьми, которые были в «Шерифе» до меня. Это местные тренеры, которые в тираспольском клубе трудятся уже давно. Моими ассистентами являются Виктор Михайлов и Сергей Панченко.

– Приходилось ли слышать воспоминания о работе Юрия Вернидуба и его штаба в «Шерифе»?

– Здесь только о них и говорят. Во время их работы были впечатляющие результаты. Обыграть в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» 2:1, думаю, сможет далеко не каждый. Да и у «Шахтера» в том групповом раунде «Шериф» тоже выиграл – 2:0. Кстати, когда донецкая команда играла с тираспольской в Киеве, я ездил смотреть этот матч. Тогда как раз возглавляемая мной «Александрия» готовилась к поединку с «Шахтером» в чемпионате. Уже тогда я подсознательно проникся симпатией к «Шерифу».

– С чего начали работу?

– С ознакомления с коллективом – игроками, тренерами, руководством. Словом, со всем персоналом – от уборщицы до руководителей клуба.

– В «Шерифе» немало легионеров из разных стран. Как будете общаться с ними?

– В клубе есть три переводчика: с португальского, испанского и французского языков. К тому же тренерский штаб очень хорошо умеет разговаривать на английском. А я буду немного подтягивать свои знания по этому языку.

– Успели ли составить первое впечатление о городе Тирасполь?

– Нет. Я приехал сюда еще ночью 30 апреля и пока из этого футбольного рая не выходил.