Юрий ГУРА: «Инфраструктура Шерифа – космос. Как у Шахтера или Динамо»

Новый главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Гура рассказал о своем назначении на должность коуча чемпиона Молдовы.

– Юрий Владимирович, как у Вас появился вариант с «Шерифом»?

– Мне позвонил один из руководителей «Шерифа» и предложил возглавить клуб. Я долго не колебался и принял предложение.

– На какой срок у Вас подписан контракт с «Шерифом»?

– На один год.

– Кто вошел в Ваш тренерский штаб?

– Мой тренерский штаб сформирован из местных специалистов, которые работали в «Шерифе» еще до моего прихода.

– Были ли у Вас еще варианты, кроме «Шерифа»?

– Из Украины никаких предложений не было. Были варианты из Казахстана и Грузии, но такой конкретики, как от «Шерифа», не было. Тем более, «Шериф» многократный чемпион Молдовы, постоянный участник еврокубков, поэтому выбор был для меня очевиден. Я долго не думал.

– Не консультировались с Юрием Вернидубом перед переходом в «Шериф»?

– Перед тем, как ехать в Шериф, я поговорил и с Вернидубом, и с Кучуком. Они мне сказали, что здесь есть супер условия для футбола – только работай. Их слова меня еще больше убедили, что я сделал правильный выбор.

– Вы уже познакомились с командой, как вам ее уровень?

– Шериф каждый год борется за чемпионство, уровень команды достаточно высокий. Я имею в виду не только футболистов, но и весь персонал. Я всем доволен.

– За какие места «Шериф» боролся бы в УПЛ?

– За медали точно.

– Если сравнивать «Шериф» с «Александрией», где Вы работали, в чем сходство и отличие?

– Сходство в желто-черных цветах. А отличие... Гм. Инфраструктура у «Шерифа» просто космос, как у «Шахтера» или «Динамо». Хотя в «Александрии» тоже есть много полей и стадион, но в «Шерифе» это все более на высоком уровне – на Большой арене проводятся еврокубки, на Малой – чемпионат Молдовы, 16 полей, крытые и закрытые теннисные корты, футбольный манеж с последним поколением поля, бассейн. Я когда это все увидел, аж обалдел. Все-таки, команда – гранд, и это видно.