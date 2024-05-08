Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дани КАРВАХАЛЬ: «Винисиус – один из лучших в мире»
Испания
08 мая 2024, 17:59 | Обновлено 08 мая 2024, 18:10
138
0

Дани КАРВАХАЛЬ: «Винисиус – один из лучших в мире»

Защитник «Реала» – о бразильском вингере команды

08 мая 2024, 17:59 | Обновлено 08 мая 2024, 18:10
138
0
Дани КАРВАХАЛЬ: «Винисиус – один из лучших в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Защитник «Реала» Дани Карвахаль оценил прогресс своего партнера по команде, вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора:

«Винисиус стал лучше во всём. В завершении атак, в физической подготовке, он научился зрелости во время игры, как атаковать на пространстве... Он это показывает.

Он много работает за пределами Вальдебебас (тренировочная база «Реала», – прим.), и всё это делает его одним из лучших в мире. Надеюсь, он поможет нам пройти дальше в Лиге чемпионов».

Сегодня, 8 мая «Реал» сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

По теме:
Впечатляющая статистика. В Испании рассказали, в чем Лунин лучше Куртуа
ВИДЕО. Слова Тухеля и Анчелотти перед матчем Реал – Бавария
КРООС: «Ответная игра с Баварией – не что иное, как финал»
Дани Карвахаль Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Олег Дидух Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Футбол | 08 мая 2024, 00:12 16
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?

Мирча может занять должность генерального директора киевского клуба

Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Футбол | 08 мая 2024, 07:01 3
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины

Андрей Лунин вряд ли перейдет в «ПСЖ»

ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони
Футбол | 08.05.2024, 15:26
ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони
ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Футбол | 08.05.2024, 11:58
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2024, 20:30
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
08.05.2024, 00:50
Футбол
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
07.05.2024, 23:57 128
Футбол
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
08.05.2024, 03:10
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
07.05.2024, 18:48 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем