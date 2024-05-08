Дани КАРВАХАЛЬ: «Винисиус – один из лучших в мире»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль оценил прогресс своего партнера по команде, вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора:

«Винисиус стал лучше во всём. В завершении атак, в физической подготовке, он научился зрелости во время игры, как атаковать на пространстве... Он это показывает.

Он много работает за пределами Вальдебебас (тренировочная база «Реала», – прим.), и всё это делает его одним из лучших в мире. Надеюсь, он поможет нам пройти дальше в Лиге чемпионов».

Сегодня, 8 мая «Реал» сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».