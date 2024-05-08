4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.

Пресс-служба Ла Лиги в социальных сетях посвятила чемпионству «Реала» постер, отметив, что «королевский клуб» пропустил меньше всего голов в чемпионате. В центре постера изображен украинский вратарь Андрей Лунин.

«Чемпионская стена», – говорится в комментарии пресс-службы Ла Лиги.

ФОТО. Ла Лига опубликовала огненный чемпионский постер Реала с Луниным