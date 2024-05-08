ФОТО. Ла Лига опубликовала огненный чемпионский постер Реала с Луниным
Украинский вратарь выиграл 8-й титул с «Реалом»
4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.
В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.
Пресс-служба Ла Лиги в социальных сетях посвятила чемпионству «Реала» постер, отметив, что «королевский клуб» пропустил меньше всего голов в чемпионате. В центре постера изображен украинский вратарь Андрей Лунин.
«Чемпионская стена», – говорится в комментарии пресс-службы Ла Лиги.
ФОТО. Ла Лига опубликовала огненный чемпионский постер Реала с Луниным
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