Нойер назвал ключевой момент в ответке Реала и Баварии. Лунин поддержит?

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, чего ждет от ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится в Мадриде 8 мая

«Все будет зависеть от того, кто будет лучше в конкретный день. Первый гол будет самым важным. В матче с такой командой, как «Реал», все всегда сводится к мелочам. Обе команды сильны в атаке, но будут внимательно действовать по всему полю. Мы не боимся. Мы уверены в себе и знаем, как мы играли на прошлой неделе. Мы знаем, против кого мы играем. У нас был шанс обыграть «Реал» дома, а значит, у нас будет такой шанс и здесь», — заявил Нойер.

Напомним, первая встреча «Баварии» и «Реала», которая состоялась в Германии, завершилась вничью 2:2.