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  4. Нойер назвал ключевой момент в ответке Реала и Баварии. Лунин поддержит?
Лига чемпионов
08 мая 2024, 11:50 | Обновлено 08 мая 2024, 12:04
398
0

Нойер назвал ключевой момент в ответке Реала и Баварии. Лунин поддержит?

Вратарь мюнхенцев – о поединке команд в Мадриде

08 мая 2024, 11:50 | Обновлено 08 мая 2024, 12:04
398
0
Нойер назвал ключевой момент в ответке Реала и Баварии. Лунин поддержит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, чего ждет от ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится в Мадриде 8 мая

«Все будет зависеть от того, кто будет лучше в конкретный день. Первый гол будет самым важным. В матче с такой командой, как «Реал», все всегда сводится к мелочам. Обе команды сильны в атаке, но будут внимательно действовать по всему полю. Мы не боимся. Мы уверены в себе и знаем, как мы играли на прошлой неделе. Мы знаем, против кого мы играем. У нас был шанс обыграть «Реал» дома, а значит, у нас будет такой шанс и здесь», — заявил Нойер.

Напомним, первая встреча «Баварии» и «Реала», которая состоялась в Германии, завершилась вничью 2:2.

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Мануэль Нойер Лига чемпионов Реал - Бавария Реал Мадрид Бавария
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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