Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмре Джан огласил планы Боруссии Дортмунд на финал Лиги чемпионов. Смогут?
Лига чемпионов
08 мая 2024, 11:32 | Обновлено 08 мая 2024, 12:38
409
0

Эмре Джан огласил планы Боруссии Дортмунд на финал Лиги чемпионов. Смогут?

Капитан «шмелей» – о будущем поединке

08 мая 2024, 11:32 | Обновлено 08 мая 2024, 12:38
409
0
Эмре Джан огласил планы Боруссии Дортмунд на финал Лиги чемпионов. Смогут?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмре Джан

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением об ответном полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1) и рассказал, к чему будет стремиться команда в будущем финальном матче.

«Невероятно, что это был за матч! Если вы в двух играх с «ПСЖ» не пропускаете ни одного гола, значит, у вас есть качество. Мы все мечтали попасть на «Уэмбли» (место проведения финала нынешнего турнира. – прим. Sport.ua), а теперь мы туда поедем с желанием победить. Я очень горжусь тем, что являюсь капитаном «Боруссии», – заявил Эмре Джан.

Как известно, «Боруссия» Дортмунд обыграла «ПСЖ» в 1/2 финала нынешней Лиги чемпионов два раза подряд со счетом 1:0.

Финальная игра Лиги чемпионов состоится в Лондоне 1 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Баварии» нашел парадокс в выходе «Боруссии» Дортмунд в финал ЛЧ.

По теме:
Легенда сборной Франции обрушился на ПСЖ с критикой после вылета из ЛЧ
Нойер назвал ключевой момент в ответке Реала и Баварии. Лунин поддержит?
Экс-игрок Баварии нашел парадокс в выходе Боруссии Дортмунд в финал ЛЧ
Боруссия Дортмунд Эмре Джан Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шахтер купил вратаря олимпийской сборной Украины. Известна сумма
Футбол | 08 мая 2024, 09:39 3
Источник: Шахтер купил вратаря олимпийской сборной Украины. Известна сумма
Источник: Шахтер купил вратаря олимпийской сборной Украины. Известна сумма

Кирилл Фесюн покинет «Колос»

Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Футбол | 08 мая 2024, 07:01 2
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины

Андрей Лунин вряд ли перейдет в «ПСЖ»

На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Футбол | 07.05.2024, 22:45
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Футбол | 08.05.2024, 00:12
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
Футбол | 08.05.2024, 08:49
ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 23
Волейбол
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
06.05.2024, 23:25 6
Футбол
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
06.05.2024, 14:13 5
Бокс
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
08.05.2024, 03:10
Бокс
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем