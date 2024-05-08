Эмре Джан огласил планы Боруссии Дортмунд на финал Лиги чемпионов. Смогут?

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан поделился мнением об ответном полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1) и рассказал, к чему будет стремиться команда в будущем финальном матче.

«Невероятно, что это был за матч! Если вы в двух играх с «ПСЖ» не пропускаете ни одного гола, значит, у вас есть качество. Мы все мечтали попасть на «Уэмбли» (место проведения финала нынешнего турнира. – прим. Sport.ua), а теперь мы туда поедем с желанием победить. Я очень горжусь тем, что являюсь капитаном «Боруссии», – заявил Эмре Джан.

Как известно, «Боруссия» Дортмунд обыграла «ПСЖ» в 1/2 финала нынешней Лиги чемпионов два раза подряд со счетом 1:0.

Финальная игра Лиги чемпионов состоится в Лондоне 1 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Баварии» нашел парадокс в выходе «Боруссии» Дортмунд в финал ЛЧ.