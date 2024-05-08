Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Алиев и Милевский сами себя уничтожили»
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 11:24 |
1238
1

Йожеф САБО: «Алиев и Милевский сами себя уничтожили»

Бывший тренер сборной Украины оценил уровень Леоненко и Милевского

08 мая 2024, 11:24 |
1238
1
Йожеф САБО: «Алиев и Милевский сами себя уничтожили»
Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил уровень экс-нападающих «бело-синих» Виктора Леоненко и Артема Милевского.

– Кто был более сильным форвардом: Леоненко или Милевский?

– Конечно, Леоненко. Он выше по классу. У него было все: скорость, удар, координация, даже головой отлично играл при его-то небольшом росте – прыгучий такой. Милевский – игрок совсем другого плана, скорости у него вообще не было, он на месте возился с мячом, прикрывал корпусом.

– Характеры у обоих тоже непростые. Как боролись с Милевским?

– Милевского и Алиева я дважды брал на сборы с первой командой «Динамо» и оба раза отправлял обратно из-за пьянок. Помню, они должны были ехать от нас в молодежную сборную, которую возглавлял Михайличенко.

Рано утром я говорю администратору: «Позови Алиева и Милевского, за ними уже такси приехало». Они должны были в аэропорт ехать. Администратор вернулся ошарашенным: «Йожеф Йожефович, они встать не могут». Ну как они умудрились, а?! Я же вечером проверял, все нормально было! Наверное, ночью прилично выпили. Я их поставил под душ, чтобы привести в чувство и отправил в молодежку. А что с ними сделал Михайличенко, я уже не помню.

Алиев и Милевский сами себя уничтожили. Сейчас Алиев служит в ВСУ – молодец, спасибо ему. Он и Милевскому помог, в клинику его положил, но они почему-то поссорились. Слава Богу, что Артем сейчас выздоровел, желаю ему только здоровья. Он хочет еще играть в футбол, бегает за какую-то команду, но его время уже прошло.

– А с Леоненко как Вы ладили?

– Леоненко любил пиво употреблять. Однажды на сборах в Германии я нашел у него десять пустых банок из-под пива. Но на тренировках он работал хорошо, хотя постоянно ворчал себе под нос, был вечно чем-то недоволен. Леоненко считал себя великим, а других – посредственностями. Это обычное зазнайство. В Киев он приехал из московского «Динамо», где его тренировал Валерий Газзаев. Газзаев мне тогда сказал: «Йожеф, ты с ним еще намучаешься». Как оказалось, был прав. Леоненко был классным футболистом, и если бы не пиво и его бурчаловка, то он мог заиграть за любую команду мира, включая «Реал» и «Барселону».

Ранее Артем Милевский отреагировал на заявление Виктора Леоненко, который сказал, что был лучшим футболистом, чем Артем.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Милевский сам укоротил себе карьеру»
Названы лучший футболист и тренер 27-го тура УПЛ
Катерина МОНЗУЛЬ: «Наша основная цель – это улучшение качества арбитража»
Йожеф Сабо Динамо Киев Артем Милевский Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Алиев
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Бокс | 07 мая 2024, 11:58 0
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика

Британец оценил прогресс украинского чемпиона

Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Футбол | 07 мая 2024, 12:00 2
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?

3–6 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Англии 2023/24

ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
Футбол | 08.05.2024, 08:49
ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Футбол | 07.05.2024, 14:16
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
Футбол | 08.05.2024, 06:09
Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
Не €150 млн. Известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова летом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Вот так, вставил пистон йожик алкашам двоим и леона в топы определил опционально потенциальные)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
08.05.2024, 00:50
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
08.05.2024, 03:10
Бокс
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
«У нас реально есть проблемы». Тренер Жироны обеспокоен исходом игроков
07.05.2024, 18:48 2
Футбол
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
07.05.2024, 06:23 2
Снукер
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем