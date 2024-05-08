Президент ПСЖ: «Мы заслуживали большего. Мяч не хотел идти в ворота»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выразил мнение, что его команда не заслужила поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией».

Парижане дома проиграли со счетом 0:1, с таким же счетом закончился и первый матч в Дортмунде.

«Мы очень разочарованы и огорчены результатом. Думаю, мы заслуживали большего. Мы сегодня четыре раза пробили в штангу, плюс дважды в первой игре. Мяч не хотел идти в ворота, это тяжело. Мы хотели победить, но я поздравляю «Боруссию». Мы действительно считали, что заслуживали выйти в финал, мы были лучше как команда. Также грустно и за наших болельщиков, это был бы великолепный финал в Лондоне.

Однако я горжусь своей командой, самой молодой в Европе. Мы в третий раз за пять лет вышли в полуфинал, и, конечно, у нас была другая цель, но таков футбол. Иногда он несправедлив», — сказал Аль-Хелаифи после игры в эфире Canal Plus.