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  4. Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Мы хотим финишировать как можно выше»
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 10:09 |
181
0

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Мы хотим финишировать как можно выше»

Защитник «Кривбасса» оценил конкуренцию на своей позиции

08 мая 2024, 10:09 |
181
0
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Мы хотим финишировать как можно выше»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник рассказал о своей фамилии, а также оценил конкуренцию на позиции правого защитника.

– Расскажи историю своей фамилии, она довольно интересная – Понедельник. Мы уже слышали разные варианты ее произношения: например, Понедельник. Видишь ли в этом какой-то символизм?

– Если вы имеете в виду, в какой день я родился, то это не понедельник (улыбается). Но история моей фамилии такова, что она пошла именно от дня недели, как говорят мои родные. Мне кажется это всем и так понятно, здесь нет никакого секрета. Что касается особых событий, которые случались в моей жизни именно в понедельник, я не помню такого, потому что не зацикливаюсь на днях. Ведь у футболистов нет дней, только конкретные числа. Символизм такой, что для кого-то понедельник – это тяжелый день как говорится, а для меня – это мой день.

– В футболе мы встречали фамилии Понедельник, Среда, Суббота. А какие еще дни недели в фамилиях футбольных людей попадались лично тебе?

– Точно помню, что когда следил за ФК «Волынь», там играл вратарь Виталий Недилько.

– Как оценишь конкуренцию за позицию правого защитника с Рафаэлем Бандейрой?

– В принципе, конкуренция – это всегда хорошо, она придает импульс на тренировках. Всегда хочется упорно тренироваться, но когда ты чувствуешь конкуренцию, то мотивации становится еще больше. Я считаю, что не мне оценивать мою игру, или игру Рафы, ведь для этого есть тренерский штаб. Тренеры определяют стартовый состав. Конечно, все что от меня зависит, я стараюсь делать, а дальше дело за тренером. В первую очередь, мы все здесь ради одной цели, мы хотим занять как можно более высокое место. Поэтому, если тренер будет видеть поставить того или иного игрока и в результате это принесет победу команде, значит тренер не ошибся и на данном этапе именно эти футболисты сильнее.

– Ты забил за «Кривбасс» 3 гола. Какой из них самый важный и самый памятный для тебя?

– Я думаю, что можно отметить гол на выезде «Вересу», когда я вышел на замену и смог забить решающий гол. В том матче мы победили со счетом 2:1. Тем более, это был мой первый гол в УПЛ.

– Ты часто организовываешь благотворительные аукционы на нужды ВСУ. Все удается, собираешь нужные суммы?

– В большей степени удается собирать все. Вы же понимаете, что это зависит от морального состояния людей, от людей, которые имеют желание помогать. Бывают моменты, когда сборы закрываются за день-два, а бывают такие, которые не достигли той цели, которую мы поставили. Но любые донаты, любые сборы, которые в принципе проводятся чрезвычайно помогают, даже если это минимальные суммы: 1000, 500, 100, 10 гривен – это все идет на пользу нашей родной Украине. Конечно, все благодаря людям, а что зависит от меня, я также стараюсь делать и помогать ВСУ: разыграть какую-то футболку или какую-то атрибутику, ведь если это интересно людям и приносит пользу, то почему это не делать.

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Андрей Понедельник Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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