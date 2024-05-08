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Лига чемпионов
08 мая 2024, 09:43 | Обновлено 08 мая 2024, 09:44
729
0

Экс-игрок ПСЖ дал пессимистический прогноз перспективам клуба в ЛЧ

Жером Ротен – о вылете парижан из Лиги чемпионов

08 мая 2024, 09:43 | Обновлено 08 мая 2024, 09:44
729
0
Экс-игрок ПСЖ дал пессимистический прогноз перспективам клуба в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о будущем парижского коллектива в свете его вылета из Лиги чемпионов нынешнего сезона после двух поражение со счетом 0:1 от «Боруссии» Дортмунд.

«Говорят о старте проекта. Но ребята, это был финал! И возможно, вы никогда больше не увидите финал Лиги чемпионов.

Я видел команду в финале один раз. И мне сказали, что поражение не имеет значения, мол, скоро все увидим во втором финале. Я все еще жду его», – заявил Ротен в эфире RMC Sport.

Как известно, «ПСЖ» ни разу в истории не выигрывал Лигу чемпионов. В сезоне-2019/2020 парижане играли в финале турнира против «Баварии» и потерпели поражение со счетом 0:1.

Ранее Килиан Мбаппе оценил амбиции ПСЖ в ЛЧ после вылета от «Боруссии» Дортмунд.

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Жером Ротен ПСЖ Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник
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