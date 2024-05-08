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  4. Мбаппе оценил амбиции ПСЖ в ЛЧ после вылета от Боруссии Д. Что теперь?
Лига чемпионов
08 мая 2024, 09:25 | Обновлено 08 мая 2024, 09:27
311
0

Мбаппе оценил амбиции ПСЖ в ЛЧ после вылета от Боруссии Д. Что теперь?

Нападающий – об очередной неудаче команды в турнире

08 мая 2024, 09:25 | Обновлено 08 мая 2024, 09:27
311
0
Мбаппе оценил амбиции ПСЖ в ЛЧ после вылета от Боруссии Д. Что теперь?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после поражения команды от «Боруссии» Дортмунд (0:1) в ответном полуфинале Лиги чемпионов, которое привело к вылету из турнира (первый матч – также 0:1), высказался об амбициях парижан в чемпионском турнире.

«Это долгий процесс – выиграть Лигу чемпионов, и я уверен, что «ПСЖ» недалек от этого. Сегодня вечером нам грустно, мы разочарованы», - заявил Мбаппе.

Напомним, наивысшим достижением «ПСЖ» в Лиге чемпионов является выход в финал в сезоне-2019/2020, когда парижане уступили «Баварии» со счетом 0:1.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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