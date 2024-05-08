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  4. ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
Лига чемпионов
08 мая 2024, 08:49 |
1928
0

ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ

Матч между «Реалом» и мюнхенцами состоится 8 мая в 22:00

08 мая 2024, 08:49 |
1928
0
ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее в Мюнхене на «Альянц Арене» первая игра завершилась вничью (2:2).

В преддверии этого важного матча президент «галактикос» Флорентино Перес встретился с игроками «королевского клуба». Пресс-служба «сливочных» поделилась фото, на котором изображены Лунин и Перес.

Напомним, на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что Андрей Лунин выйдет в стартовом составе.

ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча с Баварией в ЛЧ

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Карло Анчелотти Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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