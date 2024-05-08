ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ
Матч между «Реалом» и мюнхенцами состоится 8 мая в 22:00
8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.
Неделей ранее в Мюнхене на «Альянц Арене» первая игра завершилась вничью (2:2).
В преддверии этого важного матча президент «галактикос» Флорентино Перес встретился с игроками «королевского клуба». Пресс-служба «сливочных» поделилась фото, на котором изображены Лунин и Перес.
Напомним, на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что Андрей Лунин выйдет в стартовом составе.
ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча с Баварией в ЛЧ
😏 No se lo podía perder.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2024
Florentino Pérez ha estado apoyando al equipo antes de las semifinales contra el Bayern #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/KKkWWc3czd
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Георгия претендуют ряд топ-клубов
Мирча может занять должность генерального директора киевского клуба