ФОТО. Перес встретился с Луниным перед сверхважным матчем с Баварией в ЛЧ

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее в Мюнхене на «Альянц Арене» первая игра завершилась вничью (2:2).

В преддверии этого важного матча президент «галактикос» Флорентино Перес встретился с игроками «королевского клуба». Пресс-служба «сливочных» поделилась фото, на котором изображены Лунин и Перес.

Напомним, на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что Андрей Лунин выйдет в стартовом составе.

ФОТО. Перес встретился с Луниным накануне суперматча с Баварией в ЛЧ